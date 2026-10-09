TIVOLI – Cittadini in cammino per riqualificare la Strada di Pomata

Camminare insieme e, passo dopo passo, prendersi cura del territorio.

Domenica 11 ottobre 2026, dalle 10:00 alle 12:30, Retake Tivoli, in collaborazione con FederTrek, promuove un’iniziativa gratuita di plogging lungo Strada di Pomata, nell’ambito della Giornata Nazionale del Camminare.

L’iniziativa, dal titolo “Camminiamo insieme per riqualificare la Strada di Pomata attraverso il plogging”, unisce attività motoria, sensibilizzazione ambientale e cura concreta degli spazi comuni, con l’obiettivo di contribuire alla riqualificazione di un tratto di strada e delle aree verdi circostanti.

Il ritrovo è previsto alle ore 10:00 in Strada di Pomata.

Dopo una breve presentazione dell’attività e delle regole di sicurezza, i partecipanti partiranno insieme lungo un itinerario dedicato, raccogliendo durante la camminata i piccoli rifiuti incontrati sul percorso.

Un gesto semplice che permette di intervenire concretamente sul territorio e, allo stesso tempo, di richiamare l’attenzione sull’importanza della cura quotidiana degli spazi condivisi, contribuendo a rendere il percorso più pulito, sicuro e fruibile per tutta la comunità.

«Dopo il grande successo della riqualificazione delle sponde del fiume Aniene, a LungoAniene Peppino Impastato, i volontari tornano in azione in occasione della Giornata Nazionale del Camminare, organizzata da FederTrek – dichiara Fabio Amici, responsabile di Retake Tivoli –. Questa volta percorreremo l’antica Strada di Pomata, un itinerario immerso nel verde e ricco di testimonianze storiche, tra resti di importanti ville e acquedotti romani, e oggi prezioso polmone verde per la città di Tivoli.

Vogliamo unire il piacere di camminare alla cura concreta del territorio, raccogliendo e differenziando, dove possibile, i rifiuti che incontreremo lungo il percorso.

Un modo semplice per riscoprire insieme un luogo straordinario e contribuire a renderlo più pulito e fruibile».

L’appuntamento è aperto a tutti: cittadini, famiglie, studenti, associazioni e realtà del territorio che vogliano dedicare qualche ora alla propria città, trasformando una camminata in un’occasione di partecipazione e cittadinanza attiva.

La partecipazione è gratuita. Si consiglia di indossare abbigliamento comodo e scarpe adatte alla camminata e, se possibile, di portare con sé guanti riutilizzabili e qualche busta per la raccolta dei rifiuti. Retake metterà a disposizione, entro le disponibilità, pettorine, pinze e guanti.

Per evitare di congestionare con le automobili il piazzale di ritrovo, l’invito per chi vive a Tivoli è a raggiungere l’appuntamento a piedi. Per chi arriva da fuori città è possibile parcheggiare lungo viale Cassiano e proseguire verso il punto di incontro.

Per partecipare è possibile iscriversi tramite l’app Retake oppure attraverso il modulo online disponibile all’indirizzo shorturl.at/MwAvX.

Domenica 11 ottobre 2026

Ore 10:00 – 12:30

Strada di Pomata – Tivoli (RM)

Partecipazione gratuita

Info: tivoli@retake.org