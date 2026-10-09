PALOMBARA SABINA – Frana a Stazzano Vecchio, strada chiusa

Il Comune di Palombara Sabina annuncia la chiusura al transito veicolare lungo Strada di Stazzano Vecchio.

Lo stabilisce l’ordinanza contenibile ed urgente numero 282 – CLICCA E LEGGI L’ORDINANZA – firmata oggi, venerdì 9 ottobre, dal sindaco Alessandro Palombi.

Il provvedimento è stato emesso a seguito della segnalazione effettuata ieri, giovedì 8 ottobre, da parte di un cittadino che abita lungo la strada senza uscita, perpendicolare alla via Maremmana inferiore, dove oltre alle abitazioni risulta presente anche un bottino di Acea Ato2.

La Polizia Locale nel corso di un sopralluogo ha verificato la presenza e l’entità di uno smottamento franoso interessante il tratto stradale, e ha riscontrato un peggioramento delle condizioni, con conseguente restringimento della carreggiata e potenziale rischio per la sicurezza della circolazione stradale.

Una situazione potenzialmente pericolosa per la pubblica incolumità.

Tuttavia – si legge nell’ordinanza – allo stato attuale non è possibile procedere ad una celere messa in sicurezza del tratto stradale, in ragione dell’entità degli interventi necessari e del movimento franoso ancora in atto.

Proprio con l’obiettivo di prevenire situazioni di pericolo e tutelare l’incolumità pubblica il sindaco Palombi ha ritenuto necessario disporre con urgenza il divieto di transito superato il civico 31, con decorrenza immediata e validità continuativa, fino alla realizzazione degli interventi e messa in sicurezza del tratto di strada interessato.