Aveva preso servizio da circa un’ora quando si è improvvisamente accasciato a terra esanime.

E’ morto così nella notte nella notte tra mercoledì 7 e giovedì 8 ottobre all’interno del centro di smistamento Amazon di Settecamini Jacopo Piras, magazziniere di 25 anni assunto attraverso l’agenzia Gi Group addetto allo smistamento dei pacchi destinati alle consegne.

Sul caso sono in corso accertamenti da parte dell’Autorità Giudiziaria.

Secondo quanto riferito dall’azienda, Jacopo aveva iniziato il turno notturno nello stabilimento di via Peroni intorno alle 00:30 e dopo poco più di un’ora si è sentito male.

I colleghi hanno immediatamente lanciato l’allarme e gli addetti al primo soccorso hanno tentato di rianimarlo.

Vano anche l’intervento dei sanitari del 118.

Dopo la tragedia, lo stabilimento è stato chiuso e i lavoratori sono stati mandati a casa.

«Siamo addolorati per la tragedia — la nota di Amazon — In questo momento i nostri pensieri e le nostre più sentite condoglianze vanno alla famiglia del lavoratore.

Siamo a disposizione delle autorità per qualsiasi approfondimento necessario».