La Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova avrà una seconda Sala del Regno a Guidonia Montecelio dopo quella storica di via Enrico Toti, nel quartiere di Villanova.

Il punto era all’ordine del giorno del Consiglio comunale di ieri, giovedì 8 ottobre, ma non è stato votato per mancanza del numero legale.

Il progetto tornerà in aula consiliare alla prossima seduta.

L’area in cui sorgerà la nuova Sala del Regno dei Testimoni di Geova

Il Consiglio comunale è chiamato a riconoscere il comprovato interesse pubblico alla realizzazione di un edificio destinato a luogo di culto da realizzarsi in Via delle Ginestre, in un’area di superficie complessiva di 2.903 metri quadrati ricadente all’interno del Piano Particolareggiato Colle Fiorito, di cui 2.753 metri quadrati in Zona F4 destinati a Servizi Pubblici, circa 115 metri quadri destinati a Verde Privato e 35 metri destinati a Viabilità di Piano.

L’Assise dovrà approvare la deroga agli strumenti urbanistici vigenti, relativamente all’istanza di Permesso di Costruire presentata il 6 gennaio 2026 da Francesco Pesci, 54enne rappresentante della “Congregazione Cristiana Dei Testimoni di Geova”, Ente di culto con sede in via della Bufalotta a Roma per la realizzazione di un edificio con destinazione luogo di culto.

Già in una nota del 10 giugno scorso l’Amministrazione Comunale ha riconosciuto la sussistenza di un comprovato interesse pubblico alla realizzazione del luogo di culto proposto, ritenendo sussistenti i presupposti per il ricorso alla procedura in deroga agli strumenti urbanistici ai sensi dell’articolo 14 del D.P.R 380/2001.

Con la medesima nota l’amministrazione ha rappresentato l’opportunità di affiancare all’intervento principale la realizzazione di opere di interesse pubblico a beneficio della collettività locale.

Il parco pubblico di via dei Girasoli al quale verranno donate attrezzature

Per questo il 26 giugno scorso la Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova ha formalmente manifestato la propria disponibilità alla realizzazione di opere complementari di interesse pubblico del valore di circa 12 mila euro presso il Parco di Via Dei Girasoli, area verde situata in prossimità del terreno in cui sorgerà la nuova Sala del Regno.

La disposizione delle attrezzature nel parco di via dei Girasoli

In particolare, il movimento religioso si è impegnato a installare 3 giochi adatti a bambini con disabilità, tra cui Torretta Luana, Altalena Mery e un Gioco a Molla Mela, oltre a 3 panchine modello Panca Bosco e 2 cestini per la raccolta differenziata.

Il progetto prevede la realizzazione di una Sala da adibirsi a luogo di culto dei Testimoni di Geova pari a 1.584,17 metri cubi: un fabbricato con pianta rettangolare ad un singolo piano e con copertura a due falde, la cui struttura portante sarà realizzata con pilastri e travi in cemento armato.