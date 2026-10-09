FONTE NUOVA – Il Comune celebra i 25 anni dell’istituzione

Il Comune di Fonte Nuova celebra il 25° anniversario della propria istituzione con un programma di appuntamenti distribuiti tra giovedì 15, sabato 17 e domenica 18 ottobre 2026.

Tre giornate pensate per ripercorrere il cammino della città, valorizzarne l’identità e le radici e coinvolgere cittadini, scuole, associazioni, realtà sportive, attività commerciali e istituzioni.

Giovedì 15 ottobre – Stadio XII Apostoli

La giornata inaugurale delle celebrazioni si svolgerà presso lo Stadio XII Apostoli, con inizio dei festeggiamenti giovedì 15 ottobre alle ore 9:00.

In apertura è prevista la distribuzione della merenda offerta dallo sponsor Centrale del Latte.

I festeggiamenti saranno aperti dalla Banda di Fonte Nuova, a seguire la sfilata tricolore delle auto e moto d’epoca a cura dell’Autoclub Fonte Nuova.

Il programma prosegue con il saluto agli ex Sindaci della città e ai Sindaci dei Comuni limitrofi, gli interventi delle Autorità, il discorso del Sindaco di Fonte Nuova e la benedizione dei parroci. La mattinata si concluderà con l’esecuzione dell’Inno d’Italia eseguito dalla Banda di Fonte Nuova.

Uno spazio particolare sarà dedicato al tema della prevenzione e del contrasto del bullismo, con l’intervento di Mattia Faraoni, chiamato a rivolgersi alle nuove generazioni attraverso i valori dello sport, del rispetto, della responsabilità e della consapevolezza.

Sabato 17 ottobre – Cultura, comunità, raccoglimento e musica

Alle ore 10:00 sarà presentata la mostra “Gli alberi forti hanno radici profonde”, a cura di Cristina Esposito Massimo, Dottor Zaccaria Mari e della professoressa Daniela De Luca.

All’iniziativa prenderanno parte anche le associazioni sportive e le associazioni del territorio, rappresentate da un proprio delegato.

Un appuntamento culturale che richiama simbolicamente il valore delle radici, della memoria e dell’identità di una comunità che guarda al futuro partendo dalla propria storia.

Alle ore 18:30, sarà celebrata la Santa Messa per la festa della dedicazione della Chiesa di Gesù Maestro. Al termine della celebrazione, la Banda di Fonte Nuova eseguirà alcuni brani musicali, in un momento di raccoglimento e condivisione dedicato alla comunità.

Dalle ore 19:00, presso il Parco di Via Valle d’Aosta, spazio alla musica e alla socialità con una serata DJ Music, dedicata all’intrattenimento e allo stare insieme.

Domenica 18 ottobre – Prevenzione, territorio e giornata conclusiva

La giornata inizierà alle ore 9:30 con la Passeggiata Komen, a cura della Farmacia La Torre e di Komen Italia, nell’ambito della campagna nazionale di sensibilizzazione sui tumori del seno.

Alle ore 11:00, presso la Chiesa di San Giuseppe, sarà celebrata una Santa Messa nell’ambito delle iniziative dedicate al 25° anniversario di Fonte Nuova.

Per tutta la giornata, dalle ore 9:00 alle ore 18:00, il Parco di Via Valle d’Aosta ospiterà stand dedicati ai prodotti tipici del territorio, a cura dei produttori locali.

Alle ore 18:00 si terrà la premiazione delle attività commerciali storiche, con un riconoscimento alle attività presenti sul territorio da 50 anni, quale segno di gratitudine per la loro presenza, la continuità e il contributo dato alla comunità.

La giornata proseguirà con l’evento serale conclusivo, a cura del Maestro Gashi, Marco Morandi ed altri artisti del territorio, con il saluto delle Autorità e la chiusura ufficiale dei festeggiamenti per il 25° anniversario di Fonte Nuova.

Le celebrazioni dei 25 anni rappresentano un’occasione per condividere la storia della città, riconoscere il contributo di chi ha partecipato alla sua crescita e rafforzare il senso di appartenenza a una comunità che continua a costruire il proprio futuro.

25 anni di Fonte Nuova: una storia, una comunità, un futuro da costruire insieme.