TIVOLI GUIDONIA – Terreni dell’ex Istituto Santo Spirito, Forza Italia: “Basta promesse, è l’ora dei fatti”

In riferimento all’articolo TIVOLI GUIDONIA – I terreni dell’ex Santo Spirito ceduti alla Regione ed espropriati dai Comuni, da Arianna Cacioni e Alfonso Masini, consiglieri comunali del Gruppo di Forza Italia a Guidonia Montecelio, riceviamo e pubblichiamo:

Arianna Cacioni e Alfonso Masini, consiglieri comunali di Forza Italia a Guidonia Montecelio

«La riqualificazione urbana non può essere soltanto il titolo di una conferenza stampa.

Prima degli annunci servono risposte concrete alle famiglie che da anni vivono nell’incertezza sul futuro delle proprie abitazioni.

Ci sono cittadini che attendono di conoscere il destino delle proprie case, mentre risultano ancora pendenti contenziosi giudiziari finalizzati alla liberazione dei terreni e dei fabbricati. Non possiamo parlare di rigenerazione urbana senza affrontare il problema della sicurezza giuridica e abitativa di queste famiglie.

Abbiamo chiesto che il Sindaco e la Giunta avviino, attraverso gli uffici competenti, un percorso amministrativo condiviso con la Regione Lazio e la ASL. Occorre trasformare gli accordi istituzionali in soluzioni effettive, capaci di tutelare chi su quei terreni ha costruito la propria vita.

Il futuro di queste aree non può essere deciso senza un confronto trasparente con chi vi abita. Le istituzioni hanno il dovere di ascoltare, chiarire e soprattutto risolvere.

Non siamo contrari alla riqualificazione, anzi.

Ma una vera rigenerazione urbana deve partire dalla tutela delle persone, dalla certezza dei diritti e dalla capacità della politica di assumersi responsabilità concrete.

Le famiglie non hanno bisogno di altre promesse: hanno bisogno di sapere quale sarà il loro futuro.