PALOMBARA SABINA – Giornata Mondiale della Vista 2026 celebrata al Centro “Raffaella D’Angelo”

di Angelo Gomelino

“𝐋𝐚 𝐯𝐢𝐬𝐭𝐚 𝐞̀ 𝐮𝐧𝐚 𝐩𝐞𝐫𝐥𝐚 𝐩𝐫𝐞𝐳𝐢𝐨𝐬𝐚. 𝐏𝐫𝐨𝐭𝐞𝐠𝐠𝐢𝐥𝐚 𝐜𝐨𝐧 𝐥𝐚 𝐩𝐫𝐞𝐯𝐞𝐧𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞”

Questo il significativo messaggio promozionale diffuso l’8 ottobre scorso in occasione della “𝐆𝐈𝐎𝐑𝐍𝐀𝐓𝐀 𝐌𝐎𝐍𝐃𝐈𝐀𝐋𝐄 𝐃𝐄𝐋𝐋𝐀 𝐕𝐈𝐒𝐓𝐀 𝟐𝟎𝟐𝟔”, dalla Fondazione Sezione Italiana dell’Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità – IAPB Italia ETS.

Fondazione che “da quasi cinquant’anni è impegnata nella promozione della prevenzione delle malattie oculari e nel potenziamento dei servizi di cura e riabilitazione visiva”.

La sede dell’Associazione di Solidarietà Raffaella D’Angelo

Per l’occasione la suddetta Fondazione, unitamente all’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti del Lazio e all’Agenzia per la Vita Indipendente RM5 – V.O.C.E., ha organizzato a Palombara Sabina, presso l’Associazione di Solidarietà Raffaella D’Angelo, la giornata per la prevenzione della salute della vista, un’occasione concreta di sensibilizzazione rivolta alla cittadinanza con informazioni e controlli oculistici gratuiti.

Da sinistra: la dottoressa Simona Fanini, il dottor Simone Volpi e la dottoressa Silvia Calafiore

L’evento, che ha riguardato la sola mattinata, ha riscosso un ottimo successo ed ha potuto soddisfare per la visita oculistica la richiesta di sole 20 persone, rispetto a quelle preventivamente prenotate e che ha impegnato una squadra di scrupolosi professionisti, ben coadiuvati da alcuni volontari: Dottoressa Simona Fanini, psicologa e coordinatrice delle attività; Dottoressa Silvia Calafiore, medico chirurgo oculista; dottor Simone Volpi, ortottista.

Da sinistra: Paola Imperiali, presidente del Centor Raffaella D’Angelo; Roberto Rossi, Consigliere regionale U.I.C.I.; Claudio Cola, presidente regionale U.I.C.I.; il corrispondente di Tiburno Angelo Gomelino; Eddy Sarnacchiaro, assessore Politiche sociali di Palombara Sabina e la dottoressa Simona Fanini

La mattinata si è conclusa con la conferenza stampa alla quale sono intervenuti oltre ai professionisti sopra ricordati anche i rappresentanti istituzionali del Lazio di IAPB Italia, UICI Lazio, Agenzia per la Vita Indipendente RM5 V.O.C.E.: Roberto Rossi e Claudio Cola, in rappresentanza del Comune di Palombara Sabina, l’assessore alle politiche sociali, dott. Eddy Sarnacchiaro e naturalmente ha fatto gli onori di casa, Paola Imperiali, presidente dell’ Associazione di Solidarietà Raffaella D’Angelo.

La “𝐆𝐈𝐎𝐑𝐍𝐀𝐓𝐀 𝐌𝐎𝐍𝐃𝐈𝐀𝐋𝐄 𝐃𝐄𝐋𝐋𝐀 𝐕𝐈𝐒𝐓𝐀 𝟐𝟎𝟐𝟔” ha avuto un seguito nel pomeriggio a Monterotondo con il “CINEMA AL BUIO” e la proiezione al Cinema Mancini del film “IL CAMPIONE.

“Un’esperienza – come si legge dalla locandina di promozione su face-book – a cura dell’Agenzia per la Vita Indipendente RM5 V.O.C.E., pensata per invitare il pubblico a riflettere, anche attraverso il linguaggio del cinema, sul valore della percezione, dell’autonomia e dell’inclusione.

La Giornata Mondiale della Vista diventa così un momento per informare, prevenire e costruire consapevolezza, portando la salute visiva direttamente nelle comunità.

Perché la vista è preziosa. E la prevenzione è il primo gesto per proteggerla.

Il Progetto VOCE è un’iniziativa finanziata dalla Regione Lazio e attuata dai partner Il Pungiglione Cooperativa Sociale, UICI Lazio, Associazione Parkinson Giovanile Roma Aps e Centro Maria Gargani”.

Al temine della manifestazione della mattina per Tiburno TV sono state rilasciate le seguenti interviste, ad iniziare dal saluto della presidente dell’Associazione ospitante.

PAOLA IMPERIALI – Presidente Associazione di Solidarietà “Raffaella D’Angelo”

“Nel rivolgere il saluto di benvenuto a tutti – ha detto Paola Imperiali, Presidente dell’associazione di solidarietà Raffaella D’Angelo – con grande orgoglio e piacere abbiamo accolto l’invito dell’Unione Ciechi ed abbiamo dato la disponibilità della nostra sede per la “G𝐈𝐎𝐑𝐍𝐀𝐓𝐀 𝐌𝐎𝐍𝐃𝐈𝐀𝐋𝐄 𝐃𝐄𝐋𝐋𝐀 𝐕𝐈𝐒𝐓𝐀 𝟐𝟎𝟐𝟔”, iniziativa lodevole che ha dato la possibilità a più di venti persone di poter eseguire una visita oculistica preventiva.

Per noi è molto importante collaborare con le associazioni del territorio per creare una rete solidale a supporto della cittadinanza.

La nostra associazione si occupa da sempre di persone adulte con disabilità.

Uno dei nostri progetti è “La palestra dell’esistere” volta a potenziare la possibilità di autonomia e di integrazione di persone con disabilità nel tessuto sociale, favorendo l’autodeterminazione attraverso un percorso formativo all’abitare.

Esplorando le preferenze e i desideri della persona, valutando le competenze relazionali e di autonomia, favorendo il rafforzamento delle reti all’interno della comunità, al fine di accompagnare le famiglie nel progetto di vita indipendente”.

D.ssa SIMONA FANINI – Psicologa e coordinatrice attività

D.ssa Fanini può sinteticamente illustrare l’iniziativa di questa giornata al Centro Raffaella D’Angelo di Palombara Sabina?

“In occasione della Giornata Mondiale della Vista 2026, l’8 ottobre il Centro Raffaella D’Angelo di Palombara Sabina ha ospitato una giornata dedicata alla prevenzione, con controlli oculistici gratuiti rivolti alla popolazione”.

Qual è l’obiettivo dell’iniziativa?

«La Giornata Mondiale della Vista, promossa da IAPB Italia ETS, richiama ogni anno l’attenzione sull’importanza della prevenzione della cecità e della tutela della salute visiva. Con questa iniziativa vogliamo offrire ai cittadini un’opportunità concreta di prevenzione e sensibilizzazione».

Quali realtà hanno collaborato all’evento?

«L’iniziativa è nata dalla collaborazione tra il Consiglio Regionale UICI Lazio e l’Agenzia per la Vita Indipendente Roma 5, di cui è capofila la Cooperativa Sociale Il Pungiglione, insieme all’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti (UICI) del Lazio, al Centro Maria Gargani, all’Associazione Parkinson Giovanile Roma. L’Associazione di Solidarietà Raffaella D’Angelo, accoglie lo sportello di Palombara Sabina dell’Agenzia nella propria sede».

Qual è il ruolo dell’Agenzia per la Vita Indipendente sul territorio?

«L’Agenzia accoglie le persone con disabilità, ascolta i loro bisogni e le orienta verso i servizi e le opportunità disponibili. L’obiettivo è promuovere l’autonomia, l’inclusione e una migliore qualità della vita, attraverso la collaborazione tra associazioni e servizi del territorio. Iniziative come questa dimostrano quanto sia importante fare rete per rispondere concretamente alle esigenze della comunità».

–Dottoressa SILVIA CALAFIORE, Medico Chirurgo oculista

“Un momento di riflessione per la Sanità Pubblica e per la cittadinanza”.

Così la dottoressa Silvia Calafiore, medico chirurgo oculista, definisce la Giornata Mondiale della Vista a Palombara

“In occasione di questa celebrazione nella sede dell’Associazione Raffaella D’Angelo abbiamo aderito con entusiasmo io ed il Dottor Volpi all’invito di Simona Fanini dell’Unione Italiana Ciechi, per eseguire visite gratuite di screening oculistico”.

Perché è importante la Prevenzione in oculistica?

“Gli occhi sono la nostra principale finestra sul mondo, eppure la salute visiva viene spesso data per scontata. Molti pazienti tendono a varcare la soglia dell’ambulatorio oculistico solo quando insorge un sintomo invalidante o un calo drastico del visus.

Tuttavia, in oftalmologia, l’attesa del sintomo può rivelarsi un errore fatale.

I dati epidemiologici internazionali parlano chiaro: oltre l’80% dei deficit visivi e della cecità può essere prevenuto o trattato, a patto che si intervenga tempestivamente attraverso una corretta cultura dello screening”.

Quali patologie possono essere individuate attraverso una visita oculistica di routine?

“Il vero pericolo per la nostra vista è rappresentato dalle patologie asintomatiche nelle fasi iniziali. Tra queste spicca il glaucoma, una malattia neurodegenerativa definita non a caso il “ladro silenzioso della vista”.

L’innalzamento della pressione intraoculare danneggia progressivamente le fibre del nervo ottico senza causare dolore o alterazioni percepibili del campo visivo centrale, se non quando il danno è ormai in uno stadio avanzato e irreversibile.

Altrettanto insidiose sono le patologie che colpiscono l’area centrale della retina, la macula.

La Degenerazione Maculare Legata all’Età (AMD) rappresenta oggi la prima causa di disabilità visiva nei paesi industrializzati tra gli over 65.

Accanto ad essa, la Retinopatia Diabetica si conferma una delle complicanze sistemiche più temibili, ponendosi come principale causa di cecità in età lavorativa. In entrambi i casi, la diagnosi precoce tramite l’esame del fondo oculare e la tomografia a coerenza ottica (OCT) fa la differenza tra la conservazione dell’autonomia visiva e la disabilità”.

-Dottor SIMONE VOLPI, Ortottista

Dottor Volpi ogni quanto tempo bisogna sottoporsi ad una visita oculistica?

“Il Calendario della Prevenzione nelle Diverse Età della Vita.

Nell’infanzia il primo controllo va eseguito entro i 3 anni di età. Questa scadenza è cruciale per diagnosticare e trattare l’ambliopia (il cosiddetto “occhio pigro”), una condizione reversibile solo se intercettata prima che lo sviluppo visivo del bambino sia completato.

Nell’età adulta dopo i 40 anni, con l’insorgere della presbiopia, la necessità di occhiali per leggere diventa il pretesto ideale per una valutazione clinica completa, volta a misurare la pressione oculare e a valutare lo stato dei vasi retinici.

Dopo i 60 anni i controlli devono assumere una cadenza rigorosamente annuale per monitorare l’evoluzione della cataratta e intercettare precocemente i primi segni di sofferenza maculare”.

Dottore in quest’era digitale come possiamo proteggere i nostri occhi?

“Oggi non possiamo ignorare l’impatto dei nuovi stili di vita sulla salute oculare. La pervasività dei dispositivi digitali ha dato vita a un incremento esponenziale della Sindrome da Visione al Computer.

Passare ore davanti a smartphone e PC riduce drasticamente la frequenza dell’ammiccamento, alterando il film lacrimale e provocando secchezza, bruciore e affaticamento visivo.

Inoltre, l’eccesso di attività da vicino e la ridotta esposizione alla luce naturale all’aria aperta sono scientificamente correlati al boom di miopia registrato tra i giovani a livello globale”.

Dottoressa come possiamo prenderci cura dei nostri occhi nella vita di tutti i giorni?

“Prendersi cura degli occhi significa anche adottare sane abitudini di vita. Una dieta bilanciata ricca di vitamine (A, C, E), zinco, luteina e acidi grassi Omega-3.

Quest’ultimo per esempio è un eccellente scudo contro lo stress ossidativo retinico. È altrettanto fondamentale proteggere gli occhi dalle radiazioni UV mediante l’uso di lenti solari certificate, e abolire il fumo di sigaretta, che rappresenta uno dei principali fattori di rischio per l’accelerazione della cataratta e della degenerazione maculare”.

Come possiamo concludere?

“La Giornata Mondiale della Vista non deve essere una ricorrenza fine a se stessa, ma un promemoria per tutti noi. La vista è un patrimonio inestimabile che determina la nostra indipendenza e la nostra connessione con il mondo.

Proteggerla non richiede sforzi straordinari, ma un solo atto di responsabilità: pianificare un controllo periodico.

La prevenzione è, e rimarrà sempre, la terapia più efficace”.

CLAUDIO COLA – Presidente regionale UICI (Unione italiana ciechi e ipovedenti) Lazio.

Presidente, di che cosa si interessa e quali sono le prerogative dell’Unione da Lei presieduta?

“L’associazione è presente in tutta Italia e nel Lazio oltre che in ogni provincia nei comuni più importanti e più grandi. Si occupa di dare innanzitutto un primo punto informativo alle persone che perdono la vista in età adulta e di essere punto di riferimento per le famiglie che hanno bambini non vedenti o ipovedenti.

Si occupa come segretariato sociale di dare supporto sostanzialmente all’utenza per tutti quelli che sono i servizi a loro favore per la tutela ed è fondamentale per rappresentanza del sodalizio”.

ROBERTO ROSSI – Delegato I.A.P.B. Italia ETS e consigliere regionale UICI (Unione italiana ciechi e ipovedenti) Lazio

Signor delegato, quale è il significato di questo incontro a Palombara?

“La giornata mondiale della prevenzione della vista viene organizzata dall’Agenzia internazionale della prevenzione della cecità che è una branca dell’Organizzazione Mondiale della Sanità ed è in collaborazione con l’Unione Italiana Ciechi in modo sinergico in tutta Italia.

Con questo progetto oggi si fa prevenzione, in particolar modo si parla di glaucoma.

Negli ultimi anni è in grande aumento il numero delle persone che hanno delle disabilità visive.

Riteniamo pertanto che la prevenzione sia fondamentale e questi screening servono per avvicinare le persone e, soprattutto, per far conoscere le associazioni che fanno questo tipo di servizio.

Queste giornate sono fondamentali per la prevenzione e per far ciò ci avvaliamo di professionisti che sono di grande aiuto e ci sono di supporto in questa giornata. In questo modo cerchiamo di fare del bene alla comunità”.



EDDY SARNACCHIARO – Assessore alle Politiche sociali del Comune di Palombara Sabina

Assessore, ci parli di questa giornata al Centro Raffaella D’Angelo.

“La Giornata mondiale della vista, che si celebra la seconda settimana di ottobre di ogni anno, è una ricorrenza alla quale ben si confà il detto “Prevenire è meglio che curare”.

Ringrazio tutti i professionisti presenti per aver donato il loro tempo ai pazienti che si sono sottoposti a visita oculistica e spero che questa sia una delle tante e importanti giornate da celebrare al centro Raffaella D’Angelo”.