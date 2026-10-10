Da anni molti automobilisti lasciavano le vetture davanti all’entrata e all’uscita dei mezzi di soccorso.

Comportamenti che avrebbero potuto ostacolare gli interventi di emergenza.

Per questo il Comune di Guidonia Montecelio ha deciso di mettere un freno alla sosta selvaggia davanti alla sede del Comitato Locale della Croce Rossa Italiana che svolge il servizio 118.

Lo stabilisce l’ordinanza numero 352 – CLICCA E LEGGI L’ORDINANZA – firmata giovedì 8 ottobre dal Comandante della Polizia Locale Paolo Rossi.

Con l’atto viene istituito uno stallo riservato ai mezzi di soccorso antistante l’entrata della sede in Viale Roma 246, ma soprattutto viene disposta l’apposizione della segnaletica stradale verticale di divieto di transito eccetto mezzi di soccorso nell’area compresa e sottostante il cavalcavia di via Pantano.

La misura è finalizzata a preservare l’entrata/uscita presso la sede operativa della Croce Rossa.

Il provvedimento è stato emesso su richiesta da parte dello stesso Comitato locale della Cri e su interessamento del Consigliere comunale Mirko Sotorino e di Radu Andrei Prodan, delegato del sindaco per i Rapporti con gli Organi Collegiali delle Scuole superiori.

“Ringrazio il Comitato per la richiesta formale, l’Amministrazione Comunale e la Polizia Locale per il sopralluogo e il lavoro svolto – ha detto Radu Andrei Prodan, giovane volontario della Croce Rossa Italiana – L’ordinanza rappresenta un primo passo concreto verso la soluzione del problema. Il percorso avviato proseguirà con la realizzazione degli interventi previsti, per garantire ai mezzi di soccorso un accesso e un’uscita più sicuri e senza ostacoli.

Quando si parla di soccorso, ogni secondo conta.

Garantire ai mezzi di emergenza la possibilità di partire senza impedimenti significa contribuire concretamente alla sicurezza di tutti”.