CALCIO – Pescara-Guidonia 1-1

di Daniele Di Cerbo

Primo tempo equilibrato, con qualche occasione da entrambe le parti, ma senza trovare la via del gol. Pescara e Guidonia Montecelio 1937 FC vanno così al riposo sullo 0-0, lasciando tutto aperto in vista della ripresa.

È nella seconda frazione che la partita si accende. Il Pescara aumenta la pressione, attacca con maggiore insistenza e cerca con determinazione la rete del vantaggio. Al 78’ è Parigi, con un colpo di testa, a firmare l’1-0 per i padroni di casa che sembra indirizzare la gara a favore degli abruzzesi.

Ma il Guidonia non si arrende. Mister Ginestra legge bene il momento della partita e azzecca il cambio: entra Sannipoli, destinato a rivelarsidecisivo. All’89’ arriva infatti l’assist del neoentrato per Borghini, che trova il gol del pareggio e gela l’entusiasmo dei padroni di casa.

Nel finale i rossoblù stringono i denti, difendono il risultato con determinazione e riescono a portare a casa un punto prezioso, resistendo fino al triplice fischio.

Un pareggio che, per quanto visto in campo, può considerarsi giusto. Nessuna delle due squadre può sorridere pienamente per il risultato, ma entrambe restano pienamente in corsa per la zona playoff.