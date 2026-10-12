ROCCA SANTO STEFANO – Turismo, apre l’ostello comunale

Cronaca, Tiburno Quotidiano, turismo /

Realizzato con un contributo di 190 mila euro, può ospitare 12 persone

Un tempo è stato un pub/ristorante denominato “The King”.

Ora è stato trasformato nel primo ostello comunale della città del Nordest.

Così domenica 18 ottobre alle ore 17:00 sarà inaugurata la prima struttura ricettiva comunale a Rocca Santo Stefano, piccolo borgo di circa mille abitanti a 20 chilometri da Subiaco .

Il progetto, promosso dal sindaco Sandro Runieri, è iniziato nel 2020 con un contributo di 190 mila euro concesso al Comune dal Governo nell’ambito nell’ambito degli interventi derivanti da Strategia Area Interna 3 Monti Simbruini, di cui 160 mila destinati all’acquisto dell’immobile ex locale The King e 30 mila euro per la ristrutturazione dei 2 piani destinati a struttura ricettiva.

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Acquistato a dicembre 2025, lo stabile dispone di 4 camere, ognuna con bagno interno, da destinare all’accoglienza di visitatori e turisti.

“Dopo un lungo cammino fatto di visione, sogni e tanto lavoro, è finalmente arrivato il grande giorno – commenta il sindaco Sandro Runieri, che ha pensato all’ostello come volano turistico per il borgo Il 18 ottobre inaugureremo la prima struttura ricettiva comunale!

Sarà un grande giorno di festa per il nostro paese, uno scatto in avanti importante nel percorso di valorizzazione della nostra Rocca!”.

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