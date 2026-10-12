ROCCA SANTO STEFANO – Turismo, apre l’ostello comunale

Un tempo è stato un pub/ristorante denominato “The King”.

Ora è stato trasformato nel primo ostello comunale della città del Nordest.

Così domenica 18 ottobre alle ore 17:00 sarà inaugurata la prima struttura ricettiva comunale a Rocca Santo Stefano, piccolo borgo di circa mille abitanti a 20 chilometri da Subiaco .

Il progetto, promosso dal sindaco Sandro Runieri, è iniziato nel 2020 con un contributo di 190 mila euro concesso al Comune dal Governo nell’ambito nell’ambito degli interventi derivanti da Strategia Area Interna 3 Monti Simbruini, di cui 160 mila destinati all’acquisto dell’immobile ex locale The King e 30 mila euro per la ristrutturazione dei 2 piani destinati a struttura ricettiva.

Acquistato a dicembre 2025, lo stabile dispone di 4 camere, ognuna con bagno interno, da destinare all’accoglienza di visitatori e turisti.

“Dopo un lungo cammino fatto di visione, sogni e tanto lavoro, è finalmente arrivato il grande giorno – commenta il sindaco Sandro Runieri, che ha pensato all’ostello come volano turistico per il borgo – Il 18 ottobre inaugureremo la prima struttura ricettiva comunale!

Sarà un grande giorno di festa per il nostro paese, uno scatto in avanti importante nel percorso di valorizzazione della nostra Rocca!”.