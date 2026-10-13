GUIDONIA - Alimenti per celiaci, la Asl assegna la distribuzione al supermercato “Conad”

Cronaca, Tiburno Quotidiano /

Da oggi attiva la vendita a carico del Servizio Sanitario Nazionale

Il supermercato “Conad” di Villalba di Guidonia distribuirà i prodotti destinati ai pazienti della Asl Roma 5 affetti dal morbo celiaco.

Lo stabilisce la delibera numero 1661 – CLICCA E LEGGI LA DELIBERA – firmata lo scorso 2 luglio dal Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale Silvia Cavalli.

Con l’atto viene approvato lo schema di convenzione sottoscritta dalla manager e da Tullio Costantini, Legale Rappresentante della “Conad-SciaTrento Srl”, la società che gestisce il punto vendita Conad in Via Trento 56, nel quartiere di Villalba.

La ditta fornirà direttamente i prodotti privi di glutine iscritti nel Registro Nazionale degli Alimenti ai pazienti aventi diritto, dietro presentazione della tessera sanitaria TS-CNS associata ad un codice celiachia, rilasciato dal medico del Distretto di appartenenza.

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Dalla delibera emerge che il 22 maggio scorso Tullio Costantini ha presentato domanda a mezzo pec per svolgere il servizio e la Asl ha accolto l’istanza avendo necessità di stipulare una convenzione per la distribuzione dei prodotti destinati ai pazienti affetti dal morbo celiaco.

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