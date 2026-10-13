SANT’ANGELO ROMANO – Lancia il sacchetto dall’auto in corsa: denuncia e patente ritirata

Credeva di poter lanciare il sacchetto della spazzatura dall’auto in corso senza essere vista da nessuno, ma per sua sfortuna il tratto di strada era videosorvegliato

Così una operaia romena di 45 anni è stata denunciata dai Carabinieri Forestali di Guidonia Montecelio per abbandono di rifiuti ai sensi dell’articolo 255 comma 1 del Decreto legislativo 152 del 2006.

Alla donna è stata inoltre ritirata la patente di guida, come prevede la norma.

Nel cerchio rosso il sacchetto abbandonato dall’auto intestata alla 45enne romena

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, il fatto è accaduto lo scorso giovedì primo ottobre in via della Selva, a Sant’Angelo Romano, ed è stato segnalato ai militari lunedì 5 ottobre da un 35enne italiano residente lungo la strada.

Verso le 8 del mattino l’uomo ha trovato davanti alla sua abitazione un sacchetto di rifiuti.

A quel punto, il 35enne ha scandagliato le immagini registrate dalla telecamera di videosorveglianza installata a protezione della sua casa e ha notato il passaggio di una Fiat e il lancio del sacchetto dal finestrino.

Attraverso accertamenti, i Carabinieri Forestali di Guidonia sono risaliti alla proprietaria della vettura, la 45enne romena, che è stata denunciata.

Vale la pena ricordare che il 9 settembre scorso per lo stesso motivo era stata denunciata una pensionata italiana di 75 anni per aver lanciato il sacchetto dall’auto in corsa lungo via di Casal Bianco, la strada provinciale meglio nota come “48” che collega Settecamini a Guidonia Centro (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

In quel caso la segnalazione ai militari era stata fatta da una 50enne nota avvocata di Guidonia.