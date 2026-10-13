TIVOLI – “Il canaro della Magliana”: detective, giornalisti e attori a confronto

dì Francesca Romana Severini

Si terrà venerdì 23 ottobre, alle ore 18:00, presso l’ex chiesa di San Michele, in Piazza Palatina 1 a Tivoli, l’evento “Oltre la Notte: Il Canaro della Magliana”.

Promosso dall’Associazione Culturale San Michele, l’incontro prenderà spunto da un noto fatto di cronaca per approfondirne le dinamiche psicologiche e umane, andando oltre la ricostruzione dei fatti per esplorarne le implicazioni più profonde. Il dibattito sarà condotto dall’avvocata Elisabetta Gentile, presidente dell’Associazione, e vedrà la partecipazione di Marcello Fonte, l’indimenticabile protagonista del pluripremiato film Dogman di Matteo Garrone, che nel 2018 gli è valso il premio come Miglior Attore al Festival di Cannes; Vera Cuzzocrea, psicologa giuridica; Massimo Lugli, scrittore e giornalista; e Antonio Del Greco, dirigente di polizia che ha coordinato le indagini.

L’iniziativa si inserisce nel percorso culturale portato avanti da anni dall’Associazione Culturale San Michele, impegnata nella promozione di eventi gratuiti che rimettano al centro le persone e offrano al territorio occasioni di incontro, conoscenza e confronto. Un impegno che mira anche a restituire valore e visibilità a luoghi di interesse storico, come l’ex chiesa di San Michele, trasformandoli in spazi vivi di cultura, dibattito e stimolo per la comunità.