MENTANA – Torna “Halloween Fest”: horror, magie e sorprese per i bambini

Mentana si prepara a vivere un’esperienza da brividi.

Sabato 31 ottobre a partire dalle ore 18 in piazza San Nicola, nel Centro storico della città garibaldina, va in scena “Halloween Fest”, un evento ideato da Rocco Monea e Giuseppe Monea in collaborazione con Filippo Bontempi e Federica Serge, col patrocinio dell’amministrazione comunale.

“Halloween Fest” nasce nel 2020 da un’idea di Rocco Monea, con il desiderio di creare un momento di divertimento, magia e sorpresa per i bambini durante la notte di Halloween. Quella che inizialmente era una piccola iniziativa è cresciuta negli anni, trasformandosi in un percorso horror capace di coinvolgere pubblici di età diverse.

Nelle prime edizioni, Rocco Monea e una vicina di casa davano vita a personaggi inquietanti, tra travestimenti, voci distorte e atmosfere misteriose, con il sostegno di Monea Giuseppe.

Dal 2022, con l’ingresso di Filippo Bontempi e Federica Serge, il progetto ha ampliato le proprie ambizioni, arricchendosi di nuove scene, personaggi ed effetti scenici.

Personaggi, trucco ed effetti scenici

All’interno del percorso, i personaggi vengono interpretati da attori trasformati grazie a protesi sceniche e prodotti per il trucco di livello altamente professionale. Il lavoro di make-up e caratterizzazione è studiato per rendere gli interpreti il più possibile simili ai personaggi dei film horror,

dando vita a figure credibili, impressionanti e coinvolgenti.

Trucco, costumi, luci, suoni e scenografie contribuiscono insieme a costruire un’atmosfera immersiva, pensata per far vivere ai visitatori un’esperienza intensa e ricca di suspense.

Le strutture e le scenografie

Le strutture scenografiche che danno forma al percorso horror sono realizzate da Monea Giuseppe, il cui lavoro contribuisce a trasformare gli spazi in ambientazioni suggestive e inquietanti.

La cura nella costruzione delle strutture e nell’allestimento è parte importante dell’identità di Halloween FEST e dell’esperienza immersiva proposta ai visitatori.

La partecipazione di quest’anno

Per l’edizione 2026, Halloween FEST sarà arricchito anche dalla partecipazione del Bar Paradise Café, di Eliana e Veronica.

La loro presenza si aggiunge alla collaborazione e al sostegno che rendono possibile la realizzazione dell’iniziativa, contribuendo a creare un momento di condivisione per la comunità di Mentana.

Un progetto che cresce ogni anno

Edizione dopo edizione, Halloween FEST continua a evolversi attraverso nuove idee, ambientazioni e dettagli, mantenendo al centro la voglia di stupire e di condividere la magia di Halloween. Il progetto è il risultato dell’impegno degli ideatori, dei collaboratori e di tutto lo staff che contribuisce alla realizzazione del percorso.