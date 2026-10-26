GUIDONIA – Boxe, l’azzurrina Aurora Pizzi medaglia di bronzo agli Europei Under 15

Un’altra medaglia internazionale, per Aurora Pizzi, la 14enne atleta della Nazionale Italiana di pugilato cresciuta nella “Gym Boxe Setteville Nord” del maestro Giuseppe Fiori.

Aurora Pizzi sul terzo podio al Campionati Europei Under 15 in Turchia

Ieri, domenica 25 ottobre, Aurora ha conquistato la medaglia di bronzo nella categoria 48 chili femminili all’European Boxing U15 Championships tenutisi a Trabzon in Turchia.

Un risultato arrivato al termine di una competizione importante sotto la guida del Responsabile Tecnico della ItaBoxing Giulio Coletta che ha selezionato ancora una volta Aurora Pizzi tra le 8 azzurrine per i palcoscenici internazionali.

Aurora Pizzi col maestro Giuseppe Fiori

Un cammino che conferma la crescita della giovane boxeur, seguita anche dalla guida prestigiosa di Giuseppe Fiori, ex atleta azzurro e punto di riferimento per generazioni di giovani pugili.

Aurora Pizzi sul podio più alto del “Gergely Bornemissza Memorial”

Studentessa al primo anno del Liceo delle Scienze Umane di Guidonia, lo scorso 29 maggio la 14enne atleta di Setteville di Guidonia ha vinto la 75esima edizione del “Gergely Bornemissza Memorial”, uno dei Tornei di Boxe internazionale più importanti per il pugilato giovanile organizzato a Eger, in Ungheria, al quale hanno partecipato atleti locali e provenienti da Polonia, Serbia, Germania, Repubblica Ceca e Italia (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).