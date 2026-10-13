MONTELIBRETTI – Camion con braccio tampona tir: un ferito

Drammatico incidente stradale nel pomeriggio di oggi, martedì 13 ottobre, sull’Autostrada A1.

Il bilancio è di due mezzi pesanti distrutti e un ferito.

Secondo un comunicato del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, il fatto è avvenuto verso le ore 13.45 al chilometro 523/524 dell’Autostrada A1 direzione Firenze.

La Sala Operativa ha inviato la squadra di Montelibretti e l’Autogrú: un camion col braccio aveva tamponato un tir e il conducente del primo mezzo è stato estratto dall’abitacolo dai Vigili del Fuoco.

Assicurato ai sanitar, l’uomo è stato elitrasportato al Policlinico Gemelli.