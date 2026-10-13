Si terrà venerdì 23 e sabato 23 ottobre a Tivoli la terza edizione del “Mercatino Vintage” organizzato dalla “Fondazione Caritas Tivoli Ets” in collaborazione con la Diocesi di Tivoli e Palestrina.

Due giornate dedicate al Second-half, alla sostenibilità e al riuso.

Il tutto all’insegna della solidarietà.

L’appuntamento è venerdì 23 e sabato 24 dalle 10 alle 13 e dalle ore 15 alle 20 presso la suggestiva Chiesa di San Vincenzo Martire di Via Col Sereno, divenuta ormai un vero e proprio spazio culturale a 360 gradi grazie all’organizzazione di mostre d’arte, concerti ed eventi.

Al Mercatino Vintage si troveranno abiti usati donati da cittadini e volontari selezionati dai ragazzi di Young Caritas e libri doppi della Biblioteca Diocesana di Tivoli.

Il ricavato andrà tutto in beneficenza: ogni acquisto al mercatino sarà infatti un gesto concreto a sostegno delle Opere Segno di Caritas Tivoli: Mensa sociale, Distribuzione alimentare, Casa Famiglia e tutti gli altri servizi).

L’ingresso è gratuito ed aperto a tutti e per chi vuole scoprire il mondo Caritas, i ragazzi di Young Caritas Tivoli saranno presenti per fornire tutte le informazioni necessarie.