CAPENA – Pomeriggio con abbassamenti di pressione e mancanze d’acqua

Acea Ato 2 comunica che, per lavori di manutenzione straordinaria, dalle ore 13:00 alle ore 18:00 di domani, mercoledì 28 ottobre, si potrebbero verificare abbassamenti di pressione con possibili mancanze d’acqua nel Comune di Capena.
In particolare le zone interessate sono le seguenti:
- via Provinciale Roma, via degli Ulivi, via degli Oleandri, via Renato Guttuso, via Giorgio Morandi, via Carlo Carrà, via San Marco, via dei Ciclisti, via Monte le Mole, vie limitrofe.
Per i casi di effettiva necessità potrà essere predisposto un servizio di rifornimento con autobotte da richiedere preventivamente tramite il numero verde 800 130 335.
Per informazioni e segnalazioni contattare il numero verde 800 130 335.
Acea Ato 2 si scusa per il disagio.