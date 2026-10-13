MONTEROTONDO – Giovanna Botteri racconta le storie di donne che non si arrendono

Ci sono storie che meritano di essere raccontate perché dentro custodiscono il senso più profondo della libertà, della dignità e del coraggio. Storie di donne che non si arrendono, anche quando il mondo sembra aver smarrito la strada della speranza.

È da queste storie che prende le mosse l’incontro con Giovanna Botteri, in programma domenica 25 ottobre presso le Cantine Teatrali di Monterotondo, alle ore 17, in Via Marsala 29, dove la giornalista presenterà il suo libro “Soffiando nel vento. Donne che non si arrendono”, pubblicato da Solferino.

A dialogare con l’autrice sarà il giornalista, già conduttore del Tg1, Paolo Di Giannantonio, mentre l’introduzione sarà affidata a Italo Arcuri. L’evento è organizzato dalla libreria Ubik.

Giornalista e inviata di lungo corso, Botteri ha raccontato alcuni dei passaggi più drammatici e decisivi della storia contemporanea, dai conflitti internazionali alle grandi trasformazioni politiche e sociali.

Nel suo nuovo libro lo sguardo si posa sulle donne, sulle loro battaglie e sulla capacità di resistere alle ingiustizie, spesso lontano dai riflettori.

Un appuntamento che va oltre la presentazione editoriale e diventa occasione per riflettere sul nostro tempo, sulle ferite ancora aperte e su quella forza silenziosa che permette alle persone di non smettere di credere nel futuro.

Perché raccontare queste storie significa anche ricordare che la speranza, quando incontra il coraggio, può diventare una forma concreta di resistenza.

Per le prenotazioni contattare la libreria Ubik.