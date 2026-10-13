TIVOLI – Raccolti 150 chili di rifiuti lungo Strada di Pomata

Trenta sacchi di rifiuti raccolti, per un peso complessivo di 150 chilogrammi, lungo un percorso di 4,5 chilometri.

Sopra e sotto, alcune immagini dell’iniziativa di plogging organizzata da Retake Tivoli

È il bilancio dell’iniziativa di plogging organizzata domenica 11 ottobre da Retake Tivoli, in collaborazione con FederTrek, nell’ambito della Giornata Nazionale del Camminare.

Circa 20 volontari hanno partecipato alla mattinata dedicata alla cura di Strada di Pomata, itinerario immerso nel verde e ricco di testimonianze storiche, trasformando una passeggiata in un intervento concreto di riqualificazione ambientale.

Nel corso dell’attività sono stati raccolti 18 sacchi di plastica, 5 di bottiglie, 5 di rifiuti indifferenziati e 2 di carta, per un totale stimato di 150 kg, ai quali si aggiungono numerosi materiali abbandonati lungo il percorso: un pneumatico, un ombrello, un tondino di ferro, una cuccia per cani, cassette e diversi frammenti di plastica.

Al recupero dei materiali più voluminosi ha contribuito anche un cittadino, che ha messo a disposizione la propria automobile per agevolarne il trasporto. Un esempio di collaborazione spontanea che ha arricchito una giornata caratterizzata da una partecipazione particolarmente sentita.

Numerose le persone alla loro prima esperienza con Retake, insieme a bambini e famiglie che hanno condiviso il percorso, trasformando la raccolta dei rifiuti anche in un’occasione di sensibilizzazione ambientale. Tra i partecipanti, inoltre, due cittadini tiburtini di origine cinese: una presenza che testimonia come la cura degli spazi comuni possa diventare un terreno d’incontro tra persone, culture e provenienze differenti.

«Un successo inatteso quello dell’evento organizzato per la Giornata Nazionale del Camminare – dichiara Fabio Amici, responsabile di Retake Tivoli – Abbiamo accolto tanti nuovi partecipanti, alla loro prima esperienza con Retake, visto tanti sorrisi, bambini entusiasti e genitori impegnati a spiegare ai propri figli l’importanza di prendersi cura del territorio in cui vivono.

È proprio questo il significato della nostra attività: non soltanto raccogliere rifiuti, ma creare occasioni di incontro, partecipazione e responsabilità condivisa.

Questo è Retake Tivoli».

L’iniziativa si inserisce nel percorso di valorizzazione del territorio portato avanti dal gruppo locale, già protagonista di recenti interventi di riqualificazione lungo le sponde dell’Aniene.

Fondamentale anche la collaborazione di ASA Tivoli SpA, che ha supportato l’iniziativa occupandosi del conferimento dei rifiuti raccolti al termine dell’evento.

La giornata conferma il valore del plogging come strumento capace di unire movimento, tutela ambientale e partecipazione civica, dimostrando come anche una semplice camminata possa contribuire concretamente alla cura e alla valorizzazione del patrimonio naturale e paesaggistico della città.