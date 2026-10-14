CAPENA – Città più bella, 372 mila euro per tappare le buche in 7 strade

Buche, fessurazioni, disgregazioni superficiali, avvallamenti e deterioramento dello strato di usura.

Si presentano così diverse strade del Comune di Capena.

Sopra e sotto, le immagini di alcune strade di Capena in cui sono previsti gli interventi di manutenzione

Per questo l’amministrazione comunale ha deciso di intervenire per ripristinare le condizioni di funzionalità e sicurezza di alcuni tratti della rete viaria comunale.

Lo stabilisce la delibera numero 95 – CLICCA E LEGGI LA DELIBERA – varata lo scorso 22 settembre dalla giunta comunale guidata dal sindaco Roberto Barbetti.

Con l’atto viene approvato lo studio di Fattibilità Tecnico Economica semplificato relativo alla manutenzione straordinaria delle strade comunali per un importo complessivo pari a 372 mila euro e viene stabilito che la spesa complessiva di euro 130 mila euro per la realizzazione dell’intervento verrà finanziata interamente con fondi del Bilancio di previsione 2026/2028 appositamente stanziati.

La documentazione fotografica allegata alla delibera – CLICCA E GUARDA LA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA – restituisce un’immagine impietosa della città di Capena.

Stando alla relazione tecnica – CLICCA E LEGGI LA RELAZIONE TECNICA – le strade interessate dagli interventi sono 7.

Il progetto prevede interventi puntuali di sistemazione delle buche in Via Calamissura.

Viceversa l’amministrazione pianifica interventi di ripristino della pavimentazione stradale per tratti lungo Strada Comunale di Sant’Antonio, Via Scoranello, Strada Comunale Eugenio Curiel, Strada Comunale Lotto Barbetti, Via Monticelli, Via Monte Le Mole.

L’esatta estensione dei tratti interessati sarà individuata sulla base degli elaborati progettuali e delle indicazioni impartite dalla Direzione dei Lavori, in relazione alle effettive condizioni delle pavimentazioni riscontrate.

Secondo la delibera numero 95, il deterioramento delle pavimentazioni stradali sarebbe la conseguenza degli eventi meteorologici di particolare intensità, caratterizzati da precipitazioni abbondanti e persistenti, verificatisi nei mesi di gennaio e febbraio 2026.

Il territorio comunale di Capena è stato infatti interessato che hanno determinato diffuse criticità sulla viabilità comunale, con allagamenti, esondazioni di fossi e canali di scolo, ostruzione di cunette e attraversamenti idraulici, accumulo di fango e detriti sulle carreggiate ed erosione delle banchine stradali.

Secondo la giunta, tali eventi hanno provocato la formazione diffusa di buche, avvallamenti, cedimenti e ammaloramenti del piano viabile, con conseguente peggioramento delle condizioni di sicurezza e percorribilità della rete stradale comunale.

I sopralluoghi effettuati dal personale tecnico dell’Ente hanno riscontrato, in diverse strade, condizioni di ammaloramento della pavimentazione bituminosa, rendendo necessario un intervento da parte dell’Ente.