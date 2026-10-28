MONTELIBRETTI – Il vice sindaco Giuseppe Gioia aderisce al partito di Roberto Vannacci

Politica, Tiburno Quotidiano /

"Con Futuro Nazionale si apre un importante capitolo per tutta la Sabina Romana"

Da Giuseppe Gioia, Vicesindaco del comune di Montelibretti, riceviamo e pubblichiamo:

“In un momento storico in cui molti cittadini si sentono lontani dalla politica, risulta quanto mai necessario riportare l’attenzione sui bisogni reali delle persone, attraverso un radicamento solido, fatto di presenza, ascolto e rapporto diretto con le comunità.

Una politica fatta di sacrificio, militanza e preferenze, ma soprattutto vicina ai territori.

L’attuale compagine governativa ha assoluto bisogno di ritrovare la sua strada e di mettere al centro della sua agenda, i valori e principi che hanno sempre ispirato la destra sociale italiana.

Con Futuro Nazionale, da oggi si apre un importante capitolo per tutta la Sabina Romana”.

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