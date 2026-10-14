Ottobre è il Mese della Vista: il controllo gratuito nei Centri Ottici +VISTA

Passiamo ore davanti agli schermi, guidiamo di sera, leggiamo dal telefono a ogni ora del giorno. Eppure il controllo della vista è spesso l’appuntamento che rimandiamo di più. Per questo +VISTA dedica tutto il mese di ottobre alla salute degli occhi con il Mese della Vista.

Fino al 31 ottobre, in tutti i Centri Ottici +VISTA tra Roma, Lazio, Abruzzo e Umbria, il controllo della vista è gratuito. I nostri ottici verificano come vedi da vicino e da lontano, controllano se gli occhiali che porti sono ancora adatti e ti spiegano i risultati con calma. Bastano pochi minuti.

La vista cambia nel tempo, spesso senza che ce ne accorgiamo: mal di testa a fine giornata, occhi stanchi davanti al computer o la fatica a leggere le scritte piccole sono segnali da non sottovalutare.

Se dal controllo emerge che servono occhiali nuovi, c’è un vantaggio in più: per tutto ottobre le lenti costano la metà. In alcuni centri, nello stesso appuntamento, si può fare anche un check-up gratuito dell’udito.

Prenotare è semplice: sul sito piuvista.com/mesedellavista si scelgono il centro più comodo, il giorno e l’orario, oppure si chiama il numero verde 800 505999.