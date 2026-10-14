ROMA EST – Lotta allo spaccio, in campo i blindati “Lince” e i Reparti speciali

Anche a San Basilio, ieri sera, sono proseguiti i controlli dei Carabinieri del Comando Provinciale di Roma unitamente agli assetti specializzati dell’Organizzazione Mobile, messi a disposizione dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri per contrastare, con fermezza, il fenomeno delle bande giovanili e le diverse manifestazioni di disagio urbano, nei quartieri della Capitale, spesso teatro di episodi di microcriminalità e di aggregazioni giovanili inclini a condotte illecite, nelle periferie e nelle aree maggiormente sensibili.

I Carabinieri della Compagnia di Roma Montesacro, unitamente al supporto dei militari del 7° Reggimento “Trentino Alto Adige” e del 13° Reggimento “Friuli Venezia Giulia”, hanno eseguito un’intensa attività di controllo del territorio nel quartiere San Basilio e nelle zone limitrofe, finalizzata alla prevenzione e al contrasto dei reati in genere.

Secondo un comunicato stampa del Comando provinciale dell’Arma, nel corso delle operazioni sono state identificate 347 persone, eseguiti accertamenti su 71 veicoli e effettuate perquisizioni personali e domiciliari.

Il bilancio delle attività è di 4 persone arrestate, 4 deferite in stato di libertà e 11 segnalate alla Prefettura per uso personale di sostanze stupefacenti.

L’impiego del 7° Reggimento “Trentino Alto Adige” (Laives) e del 13° Reggimento “Friuli Venezia Giulia” (Gorizia), dei reparti dell’Organizzazione Mobile inquadrati nella 2ª Brigata Mobile dell’Arma dei Carabinieri, strutturati specificamente per l’impiego operativo fuori dai confini nazionali e in contesti ad alto rischio, costituisce un assetto fondamentale nelle attività ad alto impatto per la sicurezza e il controllo del territorio.

Arresti

In manette è finito un uomo fermato a bordo di un’autovettura e trovato in possesso, a seguito di perquisizione personale e veicolare, di 11 involucri tra cocaina e crack per un peso complessivo di 10 grammi, oltre a 140 euro in contanti.

I Carabinieri della Stazione Roma San Basilio hanno poi arrestato due cittadini stranieri senza fissa dimora: uno sorpreso con 10 g di marijuana, 1 grammo di crack e 1.390 euro in contanti, e ha fornito false dichiarazioni sulla propria identità e l’altro trovato in possesso di 11 involucri di crack, 6 involucri di hashish e 55 euro in contanti.

I Carabinieri hanno eseguito anche un ordine di carcerazione, emesso dalla Procura della Repubblica di Roma, nei confronti di un uomo che è stato condotto nel carcere di Rebibbia.

Denunce e segnalazioni

I Carabinieri hanno inoltre denunciato a piede libero un uomo sorpreso mentre cedeva a un acquirente due involucri di cocaina; un cittadino straniero trovato in possesso di uno spray al peperoncino non di libera vendita, e un secondo individuo che ha opposto attiva resistenza per sottrarsi al controllo.

I Carabinieri della Stazione Roma Santa Maria del Soccorso hanno invece denunciato a piede libero un giovane trovato in possesso di un tirapugni e di 3 grammi di hashish a seguito di perquisizione personale e veicolare.

Nel corso delle verifiche 11 giovani sono stati segnalati alla Prefettura di Roma perché trovati con modica quantità di sostanze stupefacenti, per uso personale.

Tutto il materiale e lo stupefacente sono stati sequestrati, mentre il denaro contante verrà versato su libretto giudiziario.

Gli arrestati sono stati trattenuti nelle camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo.

I servizi di controllo con gli assetti specializzati dell’Organizzazione Mobile dell’Arma dei Carabinieri proseguiranno con cadenza regolare e vedranno un monitoraggio costante dei quadranti più sensibili della Capitale, unendo l’azione di deterrenza e repressione a una fondamentale attività di prevenzione sul territorio.