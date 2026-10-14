FONTE NUOVA – A Villa Alba arriva “La Libreria di Nadia”: quando un libro diventa un gesto di cura e inclusione

La lettura come occasione di incontro, strumento di inclusione e momento di benessere.

Oggi, mercoledì 14 ottobre, la struttura sanitaria Villa Alba Fonte Nuova, appartenente al Gruppo INI, ha ospitato l’inaugurazione di una nuova libreria nell’ambito del progetto “Le Librerie di Nadia”.

L’iniziativa, promossa da Nadia Proietti Faroni, nasce dal desiderio di rendere gli ambienti dedicati alla salute sempre più accoglienti, mettendo a disposizione libri e racconti per chi trascorre del tempo all’interno delle strutture sanitarie.

A Villa Alba Fonte Nuova, realtà impegnata nell’assistenza e nella riabilitazione delle persone con disabilità, anche in età evolutiva, il progetto assume un significato particolarmente importante.

Il tempo trascorso in una struttura sanitaria non è fatto soltanto di visite, terapie e percorsi assistenziali: è composto anche da attese, relazioni, emozioni e momenti condivisi con i familiari.

Proprio in questi spazi si inserisce “Le Librerie di Nadia”, un’iniziativa semplice ma ricca di significato, che invita le persone ad avvicinarsi alla lettura attraverso una formula immediata: “Lo prendo… e lo rendo!”.

Ogni libro può essere preso in prestito e successivamente restituito, così da permettere ad altri pazienti, accompagnatori e visitatori di vivere la stessa esperienza.

La libreria diventa così qualcosa di più di uno scaffale: rappresenta un piccolo luogo di comunità, dove la cultura entra nella quotidianità dell’assistenza e contribuisce a costruire un ambiente più vicino ai bisogni delle persone.

Il progetto porta la firma di Nadia Proietti Faroni, moglie del professor Delfo Galileo Faroni, fondatore del Gruppo INI, e si inserisce in una visione della sanità nella quale l’attenzione alla dimensione umana accompagna costantemente il percorso clinico e riabilitativo.

Per Villa Alba Fonte Nuova, una struttura nella quale il coinvolgimento delle famiglie è parte importante dei percorsi assistenziali, promuovere la lettura significa anche valorizzare la relazione, la partecipazione e il diritto di ogni persona a trovare occasioni di arricchimento culturale e personale.

L’inaugurazione di Fonte Nuova si inserisce nel programma di nuove aperture previste dal Gruppo INI tra il 13 e il 15 ottobre, con appuntamenti anche a Canistro, in Abruzzo, e a Veroli, in provincia di Frosinone.