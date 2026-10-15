TIVOLI – Sms truffa ai pazienti: “Ci contatti per comunicazioni riservate”

“Servizio Gratuito Centro Unico Primario Cup”.
Si presenta così, spacciato come messaggio inviato dal Servizio Sanitario Regionale.
In realtà è uno degli sms truffa che in questi giorni alcuni utenti stanno ricevendo sulle proprie utenze telefoniche.
A lanciare l’allarme oggi, giovedì 15 ottobre, è la Asl Roma 5 di Tivoli con un post sulla pagina Facebook istituzionale in cui viene riprodotto lo screenshot di un messaggio truffaldino.
“La invitiamo – è il testo dell’sms – a contattare i nostri uffici al numero 89345717″.
“Gli SMS – si legge nell’avviso della Asl – sembrano provenire dalla nostra ASL. È un tentativo di truffa per sottrarre dati sensibili e/o credito telefonico: il numero indicato non appartiene al Servizio Sanitario Regionale”.
Nel post la Asl Roma 5 fornisce suggerimenti su cosa fare se si riceve un messaggio sospetto
“NON richiamare il numero indicato – scrive la Asl Roma 5 – NON cliccare su eventuali link e NON fornire dati personali o bancari.
Blocca il numero e segnala il messaggio alle autorità competenti.
Ricorda: la Regione Lazio e la Asl Roma 5 comunicano con te solo tramite canali ufficiali: Numero Verde, Numeri con prefissi regionali ed SMS con riferimenti istituzionali chiari”.