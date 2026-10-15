GUIDONIA – Casello chiuso di notte per lavori ai portali segnaletici

Autostrade per l’Italia, per consentire lavori di manutenzione dei portali segnaletici lungo la A1 Milano-Napoli, comunica la chiusura dello svincolo di GUIDONIA MONTECELIO in uscita per chi proviene da Napoli sulla A01 MILANO-NAPOLI, dalle ore 22:00 del giorno 15/10/2026 alle ore 06:00 del giorno 16/10/2026.
La chiusura dello svincolo di GUIDONIA MONTECELIO in entrata verso Firenze sulla A01 MILANO-NAPOLI, dalle ore 22:00 del giorno 15/10/2026 alle ore 06:00 del giorno 16/10/2026.
La chiusura dello svincolo di GUIDONIA MONTECELIO in uscita per chi proviene da Firenze sulla A01 MILANO-NAPOLI, dalle ore 22:00 del giorno 18/10/2026 alle ore 06:00 del giorno 19/10/2026.