GUIDONIA – Casello chiuso di notte per lavori ai portali segnaletici

Cronaca, Tiburno Quotidiano /

Manutenzione sulla A1 Milano-Napoli

Autostrade per l’Italia, per consentire lavori di manutenzione dei portali segnaletici lungo la A1 Milano-Napoli, comunica la chiusura dello svincolo di GUIDONIA MONTECELIO in uscita per chi proviene da Napoli sulla A01 MILANO-NAPOLI, dalle ore 22:00 del giorno 15/10/2026 alle ore 06:00 del giorno 16/10/2026.
La chiusura dello svincolo di GUIDONIA MONTECELIO in entrata verso Firenze sulla A01 MILANO-NAPOLI, dalle ore 22:00 del giorno 15/10/2026 alle ore 06:00 del giorno 16/10/2026.
La chiusura dello svincolo di GUIDONIA MONTECELIO in uscita per chi proviene da Firenze sulla A01 MILANO-NAPOLI, dalle ore 22:00 del giorno 18/10/2026 alle ore 06:00 del giorno 19/10/2026.
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