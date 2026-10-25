CAPENA – “Il menu a scuola non piace, alunni a digiuno”: la mamma diffida il Comune

Frutta, verdura e legumi a volontà.

Carne ridotta quasi a zero.

Sono gli alimenti prevalentemente presenti nei menu del Servizio di Refezione Scolastica nel Comune di Capena.

Alimenti che troppo spesso non sarebbero di gradimento dei bambini.

Conseguenza?

Gli alunni trascorrerebbero parte della giornata scolastica senza essersi nutriti adeguatamente.

Loredana Schipor, mamma di due alunne di Capena

Ne è convinta Loredana Schipor, 38enne libero professionista, mamma di due minori, rispettivamente frequentanti l’asilo e la scuola elementare di Capena.

La donna ha dato mandato al suo legale, l’Avvocato Francesco Caselli, che giovedì scorso 22 ottobre ha inviato una diffida all’amministrazione comunale guidata dal sindaco Roberto Barbetti, contestando una serie di criticità del servizio di refezione scolastica e con una richiesta urgente di verifica, integrazione e revisione del menu, finalizzata ad una maggiore tutela della salute e del benessere psicofisico dei minori, trasparenza e corretta informazione alle famiglie.

Secondo il racconto di Loredana Schipor, non soltanto le sue figlie – ma anche altri bambini – non riescono attualmente a mangiare il menu proposto, a tal punto che in alcuni giorni avrebbero consumato quantità di cibo del tutto insufficienti, se non addirittura nulle.

Uno dei menu proposti nelle scuole di Capena

“Particolare grave è l’episodio verificatosi ai danni della figlia maggiore, la quale, in una giornata in un pasto composto di riso e qualche contorno a base di verdure, riferiva di non aver consumato il pranzo e successivamente al rientro presso l’abitazione familiare, accusava un forte tremore culminato con debolezza , pallore e quasi svenimento”, si legge nella diffida indirizzata anche all’Assessore all’Istruzione, al responsabile del Servizio di Refezione Scolastica e alla società appaltatrice.

Ma non sarebbe un episodio isolato.

“La stessa situazione – prosegue la diffida dell’avvocato Caselli – si è nuovamente ripresentata mercoledì 21 ottobre 2026, quando entrambe le figlie hanno riferito di non aver consumato il pasto somministrato in mensa, a causa della composizione delle pietanze proposte e dell’assenza, per quanto riferito, di soluzioni alimentari alternative concretamente accessibili”.

Loredana Schipor ha diffidato il Comune di Capena a verificare il menu scolastico

In particolare, il Menu del giorno prevedeva pasta e fagioli, insalata di pomodori, finocchi gratinati, pane e frutta fresca.

“Non intendo in alcun modo contestare il valore nutrizionale della frutta della verdura dei legumi o degli altri alimenti riconosciuti come fondamentali nell’ambito di una dieta sana ed equilibrata – evidenzia Loredana Schipor – Al contrario riconosco pienamente la funzione educativa della refezione scolastica e l’importanza di promuovere sia dalla prima infanzia, corrette abitudini alimentari.

Ciò che viene formalmente contestato non è il principio dell’educazione alimentare, bensì l’assenza di un adeguata considerazione delle concrete difficolta alimentari manifestate dalla minore ma anche da altre famiglie, e delle possibili conseguenze derivanti dal reiterato mancato consumo dei pasti.

L’educazione alimentare, per sua stessa natura, dovrebbe realizzarsi attraverso percorsi progressivi, rispettosi delle differenti sensibilità individuali e sostenuti da una effettiva collaborazione tra famiglia, istituzione scolastica e operatori del servizio. Non può viceversa tradursi in una situazione nella quale il minore, non riuscendo a consumare le pietanze preposte, trascorra sistematicamente una parte significativa della giornata scolastica senza un adeguato apporto alimentare.

La questione, peraltro, non sembrerebbe riguardare esclusivamente le mie figlie, essendo state riferite analoghe difficolta anche da altre famiglie, circostanza che rende ancor più opportuna una verifica generale del servizio.

Pertanto il servizio di refezione scolastica, pur configurandosi come servizio pubblico a domanda individuale, deve essere organizzato e gestito secondo criteri di adeguatezza, qualità, sicurezza, trasparenza e tutela dell’utenza minorile”.