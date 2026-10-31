COLLEFERRO – Ospedale, aggiudicato l’appalto per la gestione del bar

La “Ristorazione Servizi Italia” gestirà il bar interno all’ospedale “Leopoldo Parodi Delfino” di Colleferro.

Lo stabilisce la delibera numero 2228 – CLICCA E LEGGI LA DELIBERA – firmata ieri, venerdì 30 ottobre, dal Direttore Generale della Asl Roma 5 di Tivoli Silvia Cavalli.

La Direzione Generale della Asl Roma 5 di Tivoli

Col provvedimento l’Azienda approva i verbali del Seggio di gara e della Commissione giudicatrice e dispone l’affidamento in concessione dei locali aziendali da adibire a servizio bar a favore della ditta con sede legale a Colleferro per un canone complessivo di 576 mila euro per 8 anni, corrispondenti ad un importo annuale di 72 mila euro, ovvero 6 mila euro al mese.

Il Direttore Generale della Asl Roma 5 di Tivoli Silvia Cavalli

La Commissione giudicatrice composta da Anna Maria Longo, in qualità di Presidente, da Francesco Mogliazzi e da Pierluigi Petrucci, in qualità di componenti, ha assegnato un punteggio totale di 96 alla “Ristorazione Servizi Italia”, escludendo dalla gara la società “Igea S.r.l.” di Roma in quanto nella fase di valutazione delle offerte tecniche sarebbe emerso che la ditta ha sviluppato soltanto alcuni degli elementi previsti dalla griglia di valutazione, omettendo la trattazione di una parte dei criteri richiesti dalla lex specialis, sicché l’elaborato tecnico presentato è risultato incompleto e non suscettibile di una valutazione complessiva conforme ai parametri di gara.

L’ingresso dell’ospedale “San Giovanni Evangelista” di Tivoli

Dalla delibera numero 2228 emerge inoltre che la “Ristorazione Servizi Italia” ha presentato un’offerta per la gestione del servizio bar all’interno dell’ospedale “San Giovanni Evangelista” di Tivoli, proponendo un rialzo del canone concessorio pari al 101% rispetto alla base di gara.

Per questo gli uffici della Asl Roma 5 stanno conducendo una verifica della congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell’offerta e l’aggiudicazione del bar di Tivoli è rinviata ad un successivo e separato provvedimento, da adottarsi all’esito della verifica.

Alla gara per la gestione del bar del “San Giovanni Evangelista” hanno partecipato anche la “Igea Srl”, la “Sirio Srl”, la “GMA Services” e la “Fast Eat Italy Srl”.

Vale la pena ricordare che con la delibera numero 2323 – CLICCA E LEGGI LA DELIBERA - firmata il 15 dicembre 2025 il Direttore Generale della Asl Roma 5 Silvia Cavalli aveva indetto una gara a procedura aperta per l’affidamento in concessione di locali di proprietà da adibire a servizio bar anche presso gli ospedale di Palestrina e Subiaco, oltre che di Tivoli e Colleferro.

Il disciplinare di gara – CLICCA E LEGGI IL DISCIPLINARE DI GARA - prevedeva l’aggiudicazione con il criterio del prezzo più vantaggioso della concessione per la durata di 8 anni (4 anni + 4 anni), decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto, periodo di tempo in cui si prevede che i concessionari recuperino gli investimenti effettuati nell’esecuzione dei servizi, insieme con un ritorno sul capitale investito.

Tuttavia per gli ospedali di Palestrina e Subiaco non sono state presentate offerte.