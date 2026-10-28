SANT’ANGELO ROMANO – “Rifiuti bruciati nel giardino accanto”: la vicina chiama il 1515

Quando sono giunti sul posto hanno rinvenuto legna e plastica bruciata sparse sul terreno.

Per questo giovedì 15 ottobre i Carabinieri Forestali di Guidonia Montecelio hanno denunciato per deposito incontrollato di rifiuti combusti e calcinacci due coniugi italiani, marito e moglie rispettivamente di 55 e 53 anni, residenti a Sant’Angelo Romano.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, l’intervento dei militari fa seguito alla denuncia presentata lo scorso mercoledì 30 settembre da una 47enne italiana residente nelle campagne di Sant’angelo Romano, vicina di casa della coppia.

Ai militari la donna ha raccontato che il 29 luglio scorso nel giardino dei coniugi è divampato un incendio che ha avvolto una catasta di legna e si è propagato sulla facciata dell’abitazione, lambendo la proprietà della 47enne.

Oltre ai vigili del fuoco, erano intervenuti carabinieri e un’ambulanza del 118 a bordo della quale la donna era stata trasportata prima al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni Evangelista” di Tivoli, quindi al “Santissimo Gonfalone” di Monterotondo e infine al Policlinico “Agostino Gemelli” di Roma.

A suo dire, la 47enne sarebbe stata colta da malore a causa del fumo e dello stress.

Ma a distanza di due mesi, i rifiuti combusti sono ancora nel giardino e l’odore acre renderebbe l’aria irrespirabile.