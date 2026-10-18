GUIDONIA – Benemerenza a “NVG” per l’impegno durante l’emergenza COVID-19

Una giornata di orgoglio e riconoscimento per l’organizzazione di Protezione civile “NVG – Nucleo Volontari Guidonia”.
Ieri, sabato 17 ottobre, i membri di “NVG” hanno preso parte alla cerimonia di conferimento delle benemerenze alle organizzazioni di volontariato che si sono distinte per l’assistenza alla popolazione durante l’emergenza COVID-19.
La cerimonia si è svolta nell’ambito della Settimana Nazionale della Protezione Civile, presso il villaggio tematico “Percorsi di protezione civile”, allestito a Piazza di Siena, all’interno di Villa Borghese.
Fabio Ciciliano, Capo del Dipartimento della Protezione Civile, in riconoscimento dell’impegno e del prezioso contributo offerto durante il difficile periodo della pandemia ha conferito la benemerenza all’Organizzazione “NVG”.
Alla cerimonia era presente anche la Vice Sindaca di Guidonia Montecelio, Paola De Dominicis, che ha rappresentato la città dell’Aria.
“Desideriamo rivolgere un sentito ringraziamento al nostro ex Presidente e a tutti i volontari che, con dedizione, spirito di servizio e grande senso di responsabilità, si sono adoperati per affrontare l’emergenza Coronavirus, mettendosi al servizio della comunità – commenta il presidente di “NVG”, Valerio Innaro – Per tutti noi questa giornata rappresenta un motivo di grande orgoglio e soddisfazione, nonché un riconoscimento del valore del volontariato e dell’importanza di essere sempre presenti nei momenti di maggiore difficoltà.
Con questo spirito, continueremo a impegnarci con passione e dedizione, con l’auspicio di fare sempre di più per la nostra comunità.
Grazie a tutti coloro che, ieri come oggi, hanno contribuito a rendere possibile tutto questo”.