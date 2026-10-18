GUIDONIA – Benemerenza a “NVG” per l’impegno durante l’emergenza COVID-19

Fabio Ciciliano, Capo del Dipartimento della Protezione Civile, in riconoscimento dell’impegno e del prezioso contributo offerto durante il difficile periodo della pandemia ha conferito la benemerenza all’Organizzazione “NVG”.

Ieri, sabato 17 ottobre, i membri di “NVG” hanno preso parte alla cerimonia di conferimento delle benemerenze alle organizzazioni di volontariato che si sono distinte per l’assistenza alla popolazione durante l’emergenza COVID-19.

Alla cerimonia era presente anche la Vice Sindaca di Guidonia Montecelio, Paola De Dominicis, che ha rappresentato la città dell’Aria.

“Desideriamo rivolgere un sentito ringraziamento al nostro ex Presidente e a tutti i volontari che, con dedizione, spirito di servizio e grande senso di responsabilità, si sono adoperati per affrontare l’emergenza Coronavirus, mettendosi al servizio della comunità – commenta il presidente di “NVG”, Valerio Innaro – Per tutti noi questa giornata rappresenta un motivo di grande orgoglio e soddisfazione, nonché un riconoscimento del valore del volontariato e dell’importanza di essere sempre presenti nei momenti di maggiore difficoltà.

Con questo spirito, continueremo a impegnarci con passione e dedizione, con l’auspicio di fare sempre di più per la nostra comunità.

Grazie a tutti coloro che, ieri come oggi, hanno contribuito a rendere possibile tutto questo”.