VICOVARO – Luce e gas non pagati: 92 mila euro di debiti fuori Bilancio

I giudici che sanciscono l’illegittimità delle elezioni del 2024.

Il Comune che viene commissariato e un funzionario di governo assume la gestione dell’Ente al posto del sindaco, dei delegati e degli eletti.

Conseguenza: gestione discontinua delle finanze pubbliche e bollette non pagate fino ad accumulare un debito sostanzioso con la società fornitrice.

E’ quanto emerge dalla delibera numero 23 – CLICCA E LEGGI LA DELIBERA – varata mercoledì 7 ottobre dal Consiglio comunale di Vicovaro.

Col provvedimento l’Assise cittadina ha dichiarato la legittimità del Debito fuori Bilancio dell’importo complessivo di 92.675 euro e 09 centesimi per il mancato pagamento di 21 fatture emessa da ottobre 2025 a luglio 2026 dalla “EcoEnergia Srl”, la società fornitrice di energia elettrica e gas naturale per garantire il funzionamento degli immobili, degli impianti e dei servizi comunali.

In particolare si tratta di 10 fatture per la fornitura di energia elettrica pari a 34.862 euro e 76 centesimi e di altre 11 fatture per la fornitura di gas naturale pari a 57.812 euro e 33 centesimi.

Stando alla relazione – CLICCA E LEGGI LA RELAZIONE – del Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Vicovaro Marco Minati, “nel periodo cui si riferiscono le fatture. l’Ente è stato interessato da un significativo avvicendamento nella gestione amministrativa, conseguente al passaggio dalla gestione ordinaria dell’Amministrazione comunale al commissariamento prefettizio, nonché dall’avvicendamento di diversi Responsabili del Servizio Finanziario (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Tale situazione di transizione ha determinato una discontinuità nella gestione amministrativo-contabile dell’Ente e ha determinato la mancata conclusione dell’iter amministrativo-contabile necessario al perfezionamento dei relativi impegni di spesa, nonostante le procedure di acquisizione fossero state espletate e le forniture fossero regolarmente proseguite in quanto necessarie al funzionamento degli immobili, degli impianti e dei servizi comunali.

Si è pertanto determinata una posizione debitoria relativa a prestazioni effettivamente rese e utilizzate dall’Ente, non integralmente assistite dal corrispondente impegno contabile”.

Insomma, per mesi “EcoEnergia Srl” ha fornito gas e luce, ma il Comune di Vicovaro non ha pagato.

Ora il saldo del debito.