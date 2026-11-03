MONTECELIO – Rifiuti, l’isola informatizzata è un flop: rimossi i cassonetti “intelligenti”

Fu presentata come una rivoluzione in tema di raccolta differenziata dei rifiuti, ma fin da subito l’isola informatizzata è stata sede di discarica abusiva.

Per questo stamattina, martedì 3 novembre, il personale della Tekneko ha provveduto a rimuovere i cosiddetti “cassonetti intelligenti” dei rifiuti collocati in via Monte Albano, a Montecelio.

Secondo una nota del Comune, l’intervento si è reso necessario a causa dei conferimenti non corretti che si ripetevano in quell’area e che avevano determinato una situazione di degrado, più volte segnalata dai residenti.

La rimozione – sempre secondo la nota – si inserisce nel nuovo modello di raccolta dedicato alle utenze commerciali del borgo, attivo da ieri e pensato sulle caratteristiche specifiche del centro storico.

“Da ieri è stato attivato un nuovo sistema di raccolta dei rifiuti per le utenze commerciali presenti nel borgo, concepito su misura per questa particolare realtà – dichiara il Sindaco Mauro Lombardo -. Siamo certi che permetterà di risolvere il problema e di garantire un maggiore decoro urbano”.

L’isola informatizzata per la raccolta differenziata dei rifiuti è entrata in funzione il 18 ottobre 2023: la postazione, allestita in via XXV Aprile, era destinata alle utenze commerciali di piazza San Giovanni, piazzale Bruno Buozzi, via del Borgo, via del Passeggio, via del Sole, via Monte Albano, via Santa Maria, via Servio Tullio (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).