TIVOLI – Urina in strada e minaccia col coltello il residente che lo rimprovera

Ennesimo episodio di violenza lungo la scalinata del “bivacco alcolico”, come è oramai nota la rampa di via Giuseppe De Camillis antistante la fermata del bus di viale Trieste, al Centro di Tivoli, a un centinaio di metri dall’ospedale “San Giovanni Evangelista” e dal palazzo del Giudice di Pace.

La scalinata di viale Trieste a Tivoli

Verso le ore 18 di oggi, domenica 18 ottobre, un 58enne italiano già noto alle forze dell’ordine ha seminato il panico tra passanti e residenti.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, pare che l’uomo stesse urinando sulla scalinata adiacente ad un bar e ad un minimarket, quando un imprenditore italiano residente nella zona si è imbattuto nella scena e lo ha rimproverato.

L’aggressore fotografato di spalle da un residente mentre impugna un coltello

I presenti raccontano che il 58enne, per nulla intimorito, ha prima minacciato verbalmente il residente, cercando lo scontro fisico, per poi estrarre dalla tasca un coltello da cucina, occultato in un tovagliolo di carta.

Ad evitare il peggio è stata la casuale presenza di altri due residenti, che si sono frapposti tra i due, allertando il Numero Unico per le Emergenze 112.

Nel chiamare le forze dell’ordine un passante è anche riuscito a fotografare di spalle l’aggressore, col coltello occultato nel tovagliolo, tenuto dietro la schiena.

Dopo circa mezz’ora è intervenuta una volante del Commissariato che ha attivato le ricerche del protagonista dell’episodio, pregiudicato tiburtino già noto per rapina e incendio doloso.

Vale la pena ricordare che la scalinata del “bivacco alcolico” di viale Trieste è un luogo di ritrovo per giovani e non, spesso teatro di furibonde liti.

Sopra e sotto, le immagini dell’ultima lite avvenuta in viale Trieste

L’ultima lite è avvenuta verso le ore 22,30 di domenica 20 settembre ed è terminata tra urla, cassonetti ribaltati e vetri in frantumi (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Secondo la testimonianza di un residente al quotidiano on line Tiburno.Tv, prima ci sarebbe stata una lite tra due uomini romeni, quindi tra un ragazzo e una ragazza italiani.

“Lui, preso da una crisi di rabbia, sbatteva la ragazza contro la serranda, urlando e imprecando, secchioni rovesciati e vetri in frantumi – racconta il residente nel rione Sant’Anna – Sono intervenuti i carabinieri di Vicovaro, per carenza di autoradio nella zona.

Alcuni residenti siamo scesi in strada e insieme ai militari dell’Arma abbiamo raccolto i cocci e messo in sicurezza l’area.

Segnaliamo al sindaco Marco Innocenzi che occorrono interventi continui e mirati contro l’uso indiscriminato di alcol e droghe”.

I residenti denunciano che la situazione va avanti così da anni.

Alcune immagini della lite avvenuta il 14 giugno 2025

Già nel 2025 gli abitanti avevano contattato la redazione di Tiburno.Tv per segnalare una lite scoppiata sabato pomeriggio 14 giugno tra i frequentatori della scalinata, tanto violenta da rendere necessario l’intervento di una pattuglia della Polizia Locale (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).