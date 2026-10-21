GUIDONIA – Allerta meteo, si allaga il piazzale della mensa scolastica

Nella mattinata di oggi, mercoledì 21 ottobre, a seguito dell’allerta meteo che ha colpito la Regione Lazio e delle forti piogge abbattutesi sul territorio, la squadra di volontari dell’associazione di Protezione civile “Goir – Gruppo Operativo Intervento Rapido Guidonia” è intervenuta con massima tempestività presso la Scuola Materna del 3º Circolo Didattico in Via La Marmora 35, a Villanova di Guidonia.

A causa delle precipitazioni intense si era verificato un importante allagamento del piazzale della mensa, che rischiava di creare notevoli disagi alla struttura e alle attività scolastiche.

Grazie al lavoro pronto e coordinato dei volontari, le operazioni di prosciugamento e sgombero dell’area si sono concluse con successo, restituendo il piazzale in sicurezza.