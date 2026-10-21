TIVOLI – MariaChiara Sacchetti a Sanremo nel 2027

Dalla passione per la musica agli investimenti in Borsa, fino alla valorizzazione del territorio: nuove prospettive per un percorso che unisce numeri, parole ed emozioni.

Originaria di Tivoli e residente in Molise, la 38enne speaker e giornalista MariaChiara Sacchetti si prepara a tornare a Sanremo anche nel 2027, con nuove prospettive, idee e punti di vista.

Un ritorno che si inserisce in un percorso personale e professionale nel quale convivono mondi apparentemente distanti, ma legati da un filo comune: la capacità di leggere la realtà attraverso i numeri, raccontarla con le parole e interpretarla attraverso le emozioni.

Ideatrice e intestataria del fondo ETIko e azionista di prima, Sacchetti continua a coltivare la sua passione per la musica, dimostrando come interessi diversi possano dialogare e arricchirsi reciprocamente.

La finanza, con le sue analisi e le sue strategie, incontra così la sensibilità artistica, dando vita a un approccio originale che trova spazio anche nella comunicazione radiofonica.

È proprio nel suo attuale programma, “Dillo a Sac” in onda sulla frequenza FM 105.3, che questo connubio prende forma.

Attraverso la trasmissione, MariaChiara affronta temi legati alle funzioni, alla statistica e agli investimenti, cercando collegamenti con la quotidianità e con le emozioni che accompagnano le scelte di ogni individuo.

Un modo di raccontare argomenti spesso considerati tecnici attraverso un linguaggio accessibile, nel quale la razionalità dei dati incontra la dimensione umana delle decisioni.

Ma il ritorno a Sanremo non guarda soltanto alla musica.

Al centro dei nuovi progetti c’è anche il Molise, territorio nel quale Sacchetti risiede e al quale intende dedicare attenzione e nuove opportunità di promozione.

Attualmente impegnata in un progetto con la Regione Molise legato alla Borsa Internazionale del Turismo, MariaChiara punta a portare il territorio molisano nella città dei fiori, accompagnata da artisti provenienti da tutta Italia. L’obiettivo è creare un dialogo tra cultura, musica e turismo, valorizzando le potenzialità di una regione che può raccontarsi attraverso le proprie bellezze, le tradizioni, l’identità e le esperienze che è in grado di offrire ai visitatori.

Sanremo diventerebbe così un punto d’incontro tra linguaggi diversi: quello artistico, quello economico e quello turistico. Una vetrina nella quale la musica può trasformarsi in uno strumento di promozione territoriale e gli artisti diventare interpreti di un racconto più ampio, capace di superare i confini locali.

Il percorso di MariaChiara Sacchetti si sviluppa proprio in questa intersezione. Da una parte, l’interesse per la finanza, la statistica e gli investimenti; dall’altra, la passione per la musica, la comunicazione e i progetti dedicati al territorio. Due dimensioni che, attraverso il suo lavoro, cercano un punto di equilibrio tra analisi e creatività.

Il ritorno a Sanremo nel 2027 si profila dunque come una nuova occasione per intrecciare competenze, relazioni e visioni,con l’ambizione di dare spazio al Molise in un contesto di risonanza nazionale.

Perché dietro ogni numero può esserci una storia e dietro ogni progetto, oltre alla strategia, può esserci un’emozione capace di trasformare un’idea in un’opportunità.