MARCELLINA – Negozi chiusi alle 22 contro l’alcol ai giovani, l’ex sindaco: “E’ la resa dello Stato”

In riferimento all’articolo MARCELLINA – Troppo alcol tra i giovani: il Commissario chiude tutti i negozi alle 22, dall’avvocato Pietro Nicotera, ex sindaco ed ex consigliere comunale di Marcellina, riceviamo e pubblichiamo:

Pietro Nicotera, ex sindaco ed ex consigliere comunale di Marcellina

“Il Commissario che chiude i negozi alle 22 è la resa dello Stato.

Quando una comunità non riesce più a educare i suoi ragazzi sull’alcol, cosa fa?

Non apre un centro giovani, non chiama le famiglie, non fa un patto con i baristi.

Chiama il Prefetto e fa chiudere tutto.

È più facile vietare che educare.

Francesco Ricciardi, dal 10 luglio Commissario Prefettizio del Comune di Marcellina

Questa è la definizione di fallimento della società civile secondo Tocqueville: quando i corpi intermedi – famiglia, associazioni, partiti, bar, oratorio – non funzionano più, resta solo l’individuo solo davanti allo Stato che lo punisce.

I giovani che bevono in piazza alle 23 sono il sintomo, non la malattia.

Un ragazzo di 16 anni a Marcellina, alle 18.30, dove va?

Non c’è una biblioteca aperta, non c’è una sala prove, non c’è un campo illuminato, non c’è un lavoro stagionale. C’è la piazza. E in piazza, se non hai 20 euro per la pizza, hai 3 euro per la birra al minimarket.

Chiudere il minimarket non toglie la sete di stare insieme.

La sposta solo in un garage.

Allora che si fa?”