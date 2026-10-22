FONTE NUOVA – Al Centro commerciale aprono gli ambulatori e il consultorio

Il Comune di Fonte Nuova e la Asl Roma 5 portano i servizi consultoriali e ambulatoriali specialistici a Santa Lucia.

Lo stabilisce la delibera numero 165 – CLICCA E LEGGI LA DELIBERA – varata ieri, mercoledì 21 ottobre, dalla giunta comunale guidata dal sindaco Umberto Falcioni.

Con l’atto viene approvato lo schema di accordo – CLICCA E LEGGI L’ACCORDO – firmato dal primo cittadino e il Direttore generale della Azienda Sanitaria Locale di Tivoli Silvia Cavalli che prevede il comodato d’uso gratuito per 5 anni di due locali adiacenti di superficie pari a 230 metri quadrati, ubicati al primo piano del Centro commerciale “La Fonte” in Via delle Molette.



L’accordo prevede che per tutta la durata del comodato sono a carico della ASL le spese di gestione e funzionamento del locale, comprese, a titolo esemplificativo, le utenze, i consumi, le spese connesse all’uso della struttura e gli interventi di manutenzione ordinaria necessari a conservare il bene in buono stato d’uso in relazione alla destinazione convenuta.

Vale la pena ricordare che il 29 luglio scorso con la delibera numero 124 la Giunta Falcioni ha dato mandato agli uffici di bandire un avviso pubblico per l’individuazione di un immobile da destinare ad ambulatori e servizi sanitari territoriali.

A seguito della procedura esplorativa sono pervenute due proposte e la Commissione Tecnica ha individuato come maggiormente rispondente alle esigenze dell’Amministrazione quella di FINVES S.p.A.

Per questo ieri, mercoledì 21 ottobre, con la delibera numero 164 – CLICCA E LEGGI LA DELIBERA – la Giunta ha approvato lo schema di dichiarazione d’intenti – CLICCA E LEGGI LO SCHEMA – tra il Comune di Fonte Nuova e FINVES S.p.A., finalizzato a definire il quadro di riferimento per la destinazione dei locali ai servizi sanitari territoriali dell’ASL Roma 5: in particolare, l’accordo individua, quale riferimento economico per la futura locazione, un canone mensile pari a 1.250 euro per i primi dodici mesi e, a decorrere dal tredicesimo mese, un canone mensile pari a 2.500 euro, corrispondente a 30 mila euro annui, oltre IVA, ove dovuta, e oneri condominiali.