GUIDONIA – Palazzi di 7 piani e negozi nel verde, i comunisti dicono no a “Villanova 2”

In riferimento all’articolo GUIDONIA – Palazzi di 7 piani e negozi: nel verde nasce “Villanova 2”, da Beatrice Bennet, Segretario del Circolo del Partito della Rifondazione Comunista di Guidonia, riceviamo e pubblichiamo:

Beatrice Bennet, Segretario del Circolo del Partito della Rifondazione Comunista di Guidonia

“​Con la Determina n. 32/2025 l’Amministrazione Lombardo dà il via libera definitivo al progetto “Villanova 2”: oltre 71.300 metri cubi di cemento e palazzi fino a 7 piani su 4 ettari di verde tra via Saffi, via Maremmana e le case popolari ATER.

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Basta con lo scaricabarile: nel 2015 la giunta Rubeis avviò solo un’istruttoria, ma è stata la Giunta Lombardo nel 2023 a regalare l’edificabilità ai privati (Fusaro, Vega S.r.l., Consorzio Edil Gest) dichiarando un finto “interesse pubblico”.

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Scambiare 4 ettari di verde distrutti con due marciapiedi e due fiorellini è una beffa:

​I privati incassano milioni, mentre il quartiere ottiene solo traffico, smog e la perdita dell’ultimo polmone verde.

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Non risolve l’emergenza abitativa: Di fianco ci sono le case popolari ATER abbandonate. Chi è in difficoltà non potrà mai permettersi i nuovi appartamenti privati.

​Il territorio è già saturo: a Guidonia ci sono già centinaia di case vuote e invendute.

​Per noi il suolo non è una merce: vogliamo Zero Consumo di Suolo, la trasformazione dell’area in un parco pubblico attrezzato e la ristrutturazione delle case popolari ATER sfitte.

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Per questo Rifondazione Comunista è al lavoro per costruire un’alternativa politica a questo modo di gestire e svendere il territorio”.