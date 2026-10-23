ASL ROMA 5 – “Carenza di personale negli ospedali e disomogeneità gestionale nelle Case della Salute”

Da Dimitri Cecchinelli, Segretario Territoriale CISL FP della ASL RM5, riceviamo e pubblichiamo:
“La CISL FP ASL RM5 torna a segnalare, con forte preoccupazione, la situazione delle strutture ospedaliere e territoriali della nostra Azienda Sanitaria, segnate da una perdurante carenza di personale sanitario e da una profonda disomogeneità gestionale nella rete delle Case della Salute.
Nonostante le continue e dettagliate segnalazioni inviate da mesi da questa Organizzazione Sindacale, le criticità rimangono irrisolte, con un impatto negativo sull’efficienza dei servizi e sulle condizioni di lavoro degli operatori.
In alcune Case della Salute, in particolare quelle più decentrate, di recente realizzazione e potenzialmente in grado di erogare servizi moderni ed efficienti, si registrano anomalie gestionali e organizzative che devono essere celermente sanate.
In molte di queste strutture, del tutto operative sotto il profilo strutturale, non viene garantita la copertura del personale medico nell’arco dell’intera giornata.
Si verificano di frequente contesti in cui è presente un solo operatore infermieristico, una condizione che riteniamo non solo eticamente non corretta , ma anche fortemente limitante per la possibilità di erogare un servizio sanitario adeguato ed efficace ai cittadini del territorio.
A ciò si aggiunge un serio problema di sicurezza e vulnerabilità dei locali, i presidi più piccoli, ben integrati nel tessuto sociale dei vari paesi, continuano a non essere uniformemente protetti da adeguati ed efficienti sistemi anti-intrusione.
Si registra, inoltre, una grave carenza nella regolamentazione e formalizzazione delle procedure di apertura, chiusura e custodia delle strutture.
La CISL FP ASL RM5 ribadisce la priorità di ripristinare condizioni di lavoro sicure e idonee, garantendo all’intero territorio della ASL RM5 un servizio sanitario pubblico realmente efficiente e tutelato”.