FIANO ROMANO – Città più bella, 103 mila euro per riqualificare e ampliare il parco pubblico

Il comune di Fiano Romano riqualifica ed amplia il parco pubblico di via Milano.

Lo stabilisce la determina numero 728 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA – firmata mercoledì 21 ottobre dal dirigente dell’Ufficio Tecnico Giancarlo Curcio.

Con l’atto vengono affidati i lavori alla Ditta “Grifi Srl” di Terni per una somma complessiva pari a 103.030 euro e 73 centesimi(IVA 10% compresa.

L’intervento riguarda il Parco di via Milano, individuato con il numero 12 nella Mappa delle aree verdi comunali approvata dal Consiglio comunale il 21 giugno 2024: si tratta di un’area attualmente interclusa tra la porzione recentemente ceduta al Comune nell’ambito dell’attuazione del comparto SP21 nel Piano urbanistico attuativo Palombaro-Felciare della zona C4, posta sul lato nord, e l’area prospiciente via Milano, posta sul lato sud.

Obiettivo dell’amministrazione guidata dal sindaco Davide Santonastaso è procedere all’ampliamento del parco mediante l’inclusione delle aree pubbliche adiacenti, al fine di garantirne l’accessibilità, la piena fruibilità e la continuità dell’uso pubblico, anche in previsione della realizzazione di un collegamento pedonale con via Pescara e con l’anello ciclopedonale, che racchiude al suo interno diversi parchi pubblici, alcuni già realizzati e altri in corso di realizzazione;



A tal proposto il 15 gennaio 2026 il Comune di Fiano Romano ha incaricato l’architetto Fabio Massera per la progettazione esecutiva, direzione lavori relativi all’intervento di riqualificazione e ampliamento dell’area verde , servizi tecnici necessari per l’esecuzione dei lavori per un importo complessivo di 190 mila euro, di cui 102.755,21 per lavori.