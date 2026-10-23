GUIDONIA – Palazzi di 7 piani e negozi nel verde, il sindaco: “Un progetto votato da tutti i partiti”

In riferimento all’articolo GUIDONIA – Palazzi di 7 piani e negozi: nel verde nasce “Villanova 2”, all’articolo GUIDONIA – Palazzi di 7 piani e negozi nel verde, Forza Italia: “Stop alla variante, è piena di ombre” e all’articolo GUIDONIA – Palazzi di 7 piani e negozi nel verde, i comunisti dicono no a “Villanova 2”, dal sindaco di Guidonia Montecelio Mauro Lombardo riceviamo e pubblichiamo:

“Il Dirigente del Settore Urbanistica, Paolo Caracciolo, ha approvato una variante di modesta entità al piano urbanistico di Villanova, senza alcun aumento di cubatura, chiudendo un iter avviato dal Consiglio comunale nel 2014 e proseguito attraverso diverse Amministrazioni e fasi finanziarie dell’Ente.

Votata all’unanimità dai consiglieri comunali in carica nel 2014, ha trasformato la destinazione urbanistica dei terreni dell’intervento da uso a servizi a uso residenziale.

La variante, finalizzata alla realizzazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (quindi, a prezzi calmierati per i cittadini), prevedeva l’obbligo, per il privato proprietario dei terreni oggetto di variante, di cedere gratuitamente al Comune il 60% delle aree e delle volumetria assentite, mantenendo una proprietà privata solo sul restante 40%.

Nel 2017, con la dichiarazione di predissesto finanziario del Comune da parte del Commissario prefettizio e della successiva Amministrazione 5 stelle, l’iter ha subito un passaggio decisivo: il piano di riequilibrio ha reso necessaria l’alienazione di una serie di beni comunali, tra cui l’area ormai pubblica per cessione gratuita da parte del privato proprietario di questo piano di Villanova.

L’obbligo di procedere alla vendita è stato in seguito confermato dalla Corte dei Conti, nell’ambito delle misure di risanamento dei conti dell’Ente.

Negli anni successivi, l’Amministrazione 5 Stelle-PD ha sempre votato, nel Piano delle alienazioni di ogni anno, l’area pubblica oggetto della variante urbanistica del 2014 all’interno del Piano.

Nel 2023, la Giunta comunale, presente e votante anche l’Assessore del PD allora in maggioranza, ha poi deliberato di riconoscere il permanente interesse pubblico dell’intervento, al fine di rendere possibile la vendita da anni votata e programmata, l’incasso delle somme necessarie al riequilibrio finanziario dell’ente e l’effettiva edificazione degli alloggi ERP a canoni calmierati.

Per questo: definire l’intervento, inquadrato come edilizia economica e popolare, con l’obiettivo di favorire l’accesso all’acquisto o all’affitto della casa a condizioni più sostenibili per le famiglie, come una speculazione edilizia, è semplicemente assurdo.

Il provvedimento è il risultato di un lungo percorso amministrativo, segnato da passaggi normativi e finanziari rilevanti, condizionato dalla necessità di rispettare i vincoli finanziari imposti all’Ente.

In questi ultimi 12 anni nessuna forza politica che sia stata presente in Consiglio comunale ha mai votato contro questo intervento.

Oggi il Comune dispone di uno strumento che consente di coniugare il rigore dei conti con la disponibilità di aree e di alloggi a prezzi più accessibili, garantendo ai cittadini una piena conoscenza delle scelte compiute e delle ragioni che le hanno determinate”.