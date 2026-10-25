TIVOLI – Fondazione Italiana del Rene, oltre 400 cittadini al Villaggio della Salute

La Fondazione Italiana del Rene (FIR) porta la prevenzione nel cuore di Tivoli e registra una grande partecipazione di cittadini.

Sono oltre 400 le persone che questa mattina hanno usufruito dei controlli gratuiti messi a disposizione dal Villaggio della Salute, allestito alle Scuderie Estensi nell’ambito dell’iniziativa “Prevenzione & Cultura – Dove l’acqua racconta la storia, la prevenzione si prende cura dei tuoi reni”.

L’evento, promosso dalla Fondazione Italiana del Rene ETS con il patrocinio dell’amministrazione comunale di Tivoli, ha coinvolto circa 30 volontari, tra medici, infermieri e tecnici sanitari, impegnati nelle cinque postazioni dedicate alla prevenzione delle malattie renali e dei principali fattori di rischio cardiovascolare e metabolico.

Un’intera mattinata durante la quale i cittadini hanno potuto sottoporsi gratuitamente, senza necessità di prenotazione, a esami delle urine, misurazioni della pressione arteriosa, della glicemia e del colesterolo LDL, ricevendo anche consulenze specialistiche dai nefrologi e informazioni sulla corretta alimentazione e sulla prevenzione vaccinale.

«La malattia renale è completamente asintomatica, non dà segnali e quindi si individua solo se la si va a cercare», spiega Massimo Morosetti, presidente della Fondazione Italiana del Rene.

«Bastano due semplici esami: l’esame delle urine, finalizzato alla ricerca dell’albuminuria, e la creatinina. Con questi due controlli possiamo individuare la presenza di una malattia renale. È fondamentale riconoscerla precocemente perché oggi abbiamo a disposizione terapie che consentono di curarla e, in alcuni casi, di arrivare anche alla completa guarigione».

Un messaggio che sottolinea il valore della prevenzione e dell’accessibilità ai servizi sanitari.

«La prevenzione e gli screening sono pilastri fondamentali del nostro Servizio sanitario nazionale», aggiunge Morosetti. «Bastano pochi minuti all’anno per prendersi cura della propria salute e individuare tempestivamente eventuali problemi».

La giornata ha offerto anche occasioni di partecipazione e formazione, con una lezione di Tai Chi dedicata al benessere psicofisico e una dimostrazione delle manovre salvavita di rianimazione cardiopolmonare.

Attività che hanno affiancato gli screening medici, contribuendo a costruire un percorso di sensibilizzazione più ampio sul valore della salute e dei corretti stili di vita.

La scelta di Tivoli ha permesso di unire l’attenzione alla salute alla valorizzazione del patrimonio storico e artistico del territorio, in una città in cui l’acqua rappresenta da secoli un elemento identitario.

Un legame richiamato anche dal programma della giornata, che ha previsto, al termine delle attività sanitarie, una visita a Villa d’Este.

Con questa iniziativa la Fondazione Italiana del Rene conferma il proprio impegno nel portare la prevenzione sempre più vicino ai cittadini, creando occasioni concrete di incontro tra specialisti e popolazione e promuovendo una maggiore consapevolezza delle malattie renali e delle possibilità di diagnosticarle precocemente.