MONTELIBRETTI – Esplosione nell’Ufficio Tecnico: Municipio chiuso per verifiche

Il Comune di Montelibretti resta ancora chiuso a scopo cautelativo e per il tempo strettamente necessario all’acquisizione delle verifiche e certificazioni impiantistiche.

E’ la conseguenza dell’esplosione all’interno dell’Ufficio Tecnico avvenuta nella mattinata di giovedì 22 ottobre a seguito della quale sono rimasti lievemente feriti un dipendente comunale in servizio presso l’Ufficio Tecnico e una ragazza impegnata in uno stage (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Lo stabilisce l’ordinanza numero 81 – CLICCA E LEGGI L’ORDINANZA – firmata oggi, domenica 25 ottobre, dal sindaco di Montelibretti Luca Branciani.

Il provvedimento dispone la chiusura temporanea totale della sede municipale e di tutti gli uffici comunali siti in Piazza della Repubblica numero 1, a decorrere da oggi, a scopo cautelativo e per il tempo strettamente necessario all’acquisizione delle verifiche e certificazioni impiantistiche.

Con l’ordinanza il sindaco Branciani invita il Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale, Architetto Gabriele Seghini, ad attivare con massima urgenza una ditta abilitata per effettuare un controllo approfondito sull’impianto termo-idraulico e sugli altri impianti tecnologici dell’immobile, al fine di accertarne e certificarne la corretta funzionalità e sicurezza.

L’Ufficio Tecnico Comunale deve inoltre procedere all’esecuzione dei lavori di ripristino dello stato dei luoghi e delle originarie condizioni di sicurezza, con l’obbligo di trasmettere successiva relazione formale al Sindaco, corredata di tutte le certificazioni di rito, per il nulla osta alla riapertura dello stabile.

Sospese le attività lavorative in presenza e il ricevimento del pubblico in Piazza della Repubblica per la durata della chiusura cautelativa, per i dipendenti è confermato senza soluzione di continuità il regime di lavoro agile (smart working) emergenziale.

I Responsabili dovranno organizzare i servizi da svolgersi necessariamente in presenza presso la sede distaccata dei vigili urbani.

Vale la pena evidenziare che l’ordinanza di chiusura di oggi è stata emessa a seguito del fonogramma trasmesso ieri dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, con il quale è stata ritenuta necessità un’immediata, urgente e accurata verifica dei danni non rilevabili da una mera valutazione a vista, inclusa la verifica su tutti gli impianti dell’edificio e l’esecuzione dei necessari lavori di ripristino dello stato dei luoghi.

In recepimento delle prescrizioni dei Vigili del Fuoco, il Responsabile dell’Ufficio Tecnico Gabriele Seghini ha richiesto formalmente al Sindaco l’emissione di una nuova ordinanza di chiusura temporanea del Municipio.

Nel pomeriggio di giovedì scorso 22 ottobre, poche ore dopo l’esplosione, il sindaco Luca Branciani aveva emesso l’ordinanza numero 79 – CLICCA E LEGGI L’ORDINANZA – per la chiusura del Municipio fino al ripristino delle condizioni di sicurezza dei locali e previa acquisizione di certificazione di conformità dell’impianto elettrico, e comunque fino a nuova disposizione.

Tuttavia l’indomani, venerdì 23 ottobre, con l’ordinanza numero 80 – CLICCA E LEGGI L’ORDINANZA – aveva revocato il provvedimento disponendo la contestuale riapertura al pubblico della sede municipale e di tutti gli uffici comunali siti in Piazza della Repubblica, lasciando comunque chiusa a tutti la sola stanza ad uso ufficio coinvolta nell’esplosione e l’antistante corridoio fino alla conclusione delle necessarie procedure di accertamento da parte degli organi competenti, fatta eccezione per il personale delle forze dell’ordine, dei Vigili del Fuoco, della Protezione civile e dei Tecnici e degli operatori preposti dagli organi autorizzati per le operazioni di rilievo e verifiche.