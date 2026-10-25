TIVOLI – Michele De Stefano è Campione italiano Avvocati di Mezza Maratona

Michele De Stefano è l’avvocato più veloce d’Italia nella mezza maratona.
Oggi, domenica 25 ottobre, ad Ortona il 42enne legale tiburtino ha conquistato la prima posizione neel “Trofeo Avvocati-Run”, la speciale classifica nell’ambito della “Costa dei Trabocchi BCC Half Marathon”, la gara di 21,097 chilometri organizzata dalla società Podisti Frentani e valida come Campionato Italiano Master (over 35 anni) con circa 2 mila partecipanti.
L’avvocato Michele De Stefano di Tivoli
Michele De Stefano ha percorso l’intero tracciato nel tempo di un’ora 17 minuti e 41 secondi.
“Da 3 anni pratico la corsa – racconta l’avvocato Michele De Stefano – Condivido questa passione con amici e con la mia compagna Paola Fiorini, anche lei avvocato, che oggi è arrivata terza nella classifica femminile avvocati.
Mi alleno 6 volte a settimana e ciò mi rende molto più performante anche sul lavoro. Per questo consiglio a tutti di praticare lo sport, indispensabile fonte di benessere e di prevenzione”.