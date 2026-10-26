TIVOLI – Addio Astorre Furia, ha insegnato a guidare a generazioni di tiburtini

Per lui insegnare a guidare è stata una tradizione di famiglia iniziata dal nonno e proseguita dal padre.

E su quelle orme Astorre Furia aveva creato un piccolo impero che oggi contava 5 agenzie.

Astorre Furia è scomparso all’età di 68 anni

Sabato pomeriggio 24 ottobre l’imprenditore tiburtino, titolare delle Autoscuole Furia 1935, è stato stroncato da un malore improvviso all’età di 68 anni.

I funerali saranno celebrati oggi pomeriggio alle ore 15,30 nella chiesa di Sant’Andrea a Tivoli Centro.

Astorre Furia era figlio di Lanfranco, titolare della storica autoscuola di viale Trieste, scomparso a giugno del 2025, e fratello di Doriano, titolare dell’agenzia di via Lago di Lesi, a Villa Adriana.

Una famiglia che ha segnato la storia dell’educazione stradale nel territorio tiburtino sin dagli anni ’30.

Astorre Furia insieme alla moglie Simona e ai figli Cristiano e Benedetta

Con Astorre Furia se ne va una vera e propria istituzione nel settore della scuola guida che oggi gestiva – insieme alla moglie Simona e ai figli Cristiano e Benedetta – le autoscuole presso il Centro Commerciale Tiburtino a Guidonia, a Setteville Nord, a Villanova, a Tivoli Terme e a Villa Adriana, gestite insieme ai suoi familiari.

Di resta il ricordo in generazioni di tiburtini e non solo di un professionista serio e consapevole che il suo compito era insegnare a guidare e non soltanto far prendere la patente.

Molto stimato dalla comunità locale, Astorre Furia è ricordato da generazioni di cittadini come il “Maestro dei Maestri”.

Promotore di importanti iniziative locali legate alla sicurezza, a febbraio scorso aveva iniziato a collaborare alla nascita di “Strada Sicura”, la neonata Associazione costituita da Alessandro Malagesi, che ne è il Presidente, insieme all’avvocato Mirko Mariani di Tivoli e al manager Antonio Tiberi di Guidonia con l’obiettivo di sensibilizzare la cultura del rispetto stradale a favore degli utenti deboli.