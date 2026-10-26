FONTE NUOVA – Presentato il libro «Il mio cammino con Gesù»: la sala applaude l’autore Lino Cannella

Una serata di intensa partecipazione e commozione si è svolta presso il teatro delle suore di Fonte Nuova, all’interno dell’Istituto Suore di Gesù Redentore, per la presentazione del libro Il mio cammino con Gesù di Lino Cannella, una testimonianza spirituale nata dal dolore, dalla sofferenza e da una profonda esperienza di fede.

Lino Cannella, l’autore del libro Il mio cammino con Gesù

L’autore ha scelto di leggere personalmente alcune pagine tra le più intime del volume, in particolare quelle dedicate alla moglie Tina, scomparsa dopo una lunga malattia.

La sala gremita per la presentazione del libro Il mio cammino con Gesù

Parole semplici e sincere, pronunciate con la serenità di chi ha affrontato la prova affidandosi a Gesù, che hanno toccato il cuore dei presenti.

Al termine, la sala ha tributato un lungo applauso, visibilmente colpita.

Claudia Koll e Angelo Maria Sferrazza

A moderare l’incontro e a leggere alcuni brani è stato l’attore Angelo Maria Sferrazza, autore anche della prefazione.

«Non si tratta di un testo teorico o dottrinale, ma di un dialogo continuo con Gesù, fatto di preghiere, riflessioni e richiami al Vangelo», ha sottolineato, evidenziando come il libro inviti il lettore a fermarsi e a interrogarsi sul significato della vita, della fede e dei rapporti umani.