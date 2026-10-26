MONTECELIO – “Una pensilina all’ingresso della scuola per riparare gli alunni dalla pioggia”

Da Emanuele Di Silvio, consigliere comunale e capogruppo del Partito Democratico di Guidonia Montecelio, riceviamo e pubblichiamo:
Emanuele Di Silvio, consigliere comunale e capogruppo del Partito Democratico di Guidonia Montecelio
“A seguito delle segnalazioni ricevute da alcune mamme, ho richiesto alla dirigente dei Lavori Pubblici del Comune di Guidonia Montecelio, Dott.ssa Bernardina Colasanti, di valutare l’installazione di una pensilina presso l’ingresso della scuola primaria di via Nuova a Montecelio, appartenente all’Istituto Comprensivo Alberto Manzi.
La scuola primaria di via Nuova a Montecelio
Nelle giornate di maltempo, gli alunni restano esposti alla pioggia in attesa dell’orario previsto per l’ingresso nell’edificio scolastico.
Ritengo necessario dare una risposta concreta a questa esigenza, offrendo ai bambini un riparo adeguato.
Ho pertanto richiesto un sopralluogo degli uffici competenti per verificare la fattibilità di una pensilina o di un’altra copertura idonea, garantendo l’accessibilità e il libero passaggio agli ingressi”.