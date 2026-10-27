MAZZANO ROMANO – Escursionista precipita in un crepaccio e muore

Tragedia nella serata di ieri, lunedì 26 ottobre, nei dintorni di Mazzano Romano dove un uomo di 52 anni è stato ritrovato senza vita in un’area boschiva, ai piedi di un dirupo, dove sarebbe precipitato.

Secondo un comunicato del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Roma, verso le ore 20.15 di ieri sera la Squadra della sede di Campagnano e il Nucleo SAF (Speleo Alpino Fluviale) sono intervenute per la ricerca del disperso.

L’allarme era scattato nel pomeriggio, quando l’uomo non ha fatto rientro a casa all’orario abituale.

Il 52enne si era recato in un piccolo casale di sua proprietà, da cui era solito partire per le sue uscite nei boschi, anche alla ricerca di funghi.

La moglie, non riuscendo a mettersi in contatto con lui nonostante il telefono risultasse raggiungibile, ha richiesto l’intervento dei soccorsi.

Alcuni amici dello scomparso hanno trovato la vittima priva di vita in un’area particolarmente impervia, ai piedi di un dirupo.

Ottenuta l’autorizzazione dal magistrato, la squadra SAF e la squadra del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico di Roma e provincia hanno raggiunto il corpo ed è stato constatato il decesso, presumibilmente dovuto alle conseguenze della caduta dall’alto.

Per recuperare la salma si è reso necessario un intervento tecnico complesso da parte dei soccorritori del Soccorso Alpino e delle squadre SAF dei Vigili del Fuoco.

I tecnici hanno provveduto alla calata della barella lungo il pendio fino al sentiero sottostante. Da qui, la barella è stata trasportata a spalla per un breve tratto, fino a raggiungere una strada accessibile ai mezzi fuoristrada, dove è stato completato il recupero.

Riportato sul punto di raccolta delle squadre di soccorso, il corpo dell’uomo è stato consegnato ai carabinieri di Campagnano per le procedure successive ed il trasporto presso l’obitorio.