TIVOLI – Le bellezze della “Superba” in mostra alla Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico

Villa Adriana e Villa d’Este, ma anche il Santuario di Ercole Vincitore, Villa Gregoriana.

Sono le bellezze di Tivoli che da sempre calamitano milioni di turisti.

Così ieri, giovedì 29 ottobre, il sindaco Marco Innocenzi ha presentato il patrimonio storico, archeologico e culturale tiburtino alla XXVIII edizione della Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico in programma dal 29 ottobre al 1° novembre, a Paestum.

Il primo cittadino ha illustrato le bellezze e le opportunità turistiche del territorio di Tivoli insieme ad Alberto Samonà, direttore dell’Istituto Villa Adriana e Villa d’Este (VILLÆ), e ad Alessia Pieretti e Manuela Chioccia, consigliere delegate della Città metropolitana di Roma Capitale.

La presentazione è stata accompagnata dalla proiezione di un video dedicato alla nostra città, per raccontare le ricchezze storico-archeologiche locali ed il loro valore turistico.

Tra queste, Villa Adriana e Villa d’Este, entrambe riconosciute patrimonio mondiale dall’Unesco, ma anche il Santuario di Ercole Vincitore, Villa Gregoriana e molte altre.

La partecipazione alla Borsa ha rappresentato un’occasione per far conoscere Tivoli a un ampio pubblico nazionale e internazionale.